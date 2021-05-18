Медведчук сдал на хранение дипломатический и заграничный паспорта
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
«Подозреваемый народный депутат сдал на хранение в орган досудебного расследования свои заграничный и дипломатический паспорта», — приводит УНИАН сообщение пресс-службы.
Отмечается, что Медведчук сделал это по решению суда.
13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.
Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.