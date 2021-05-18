Медведчук сдал на хранение дипломатический и заграничный паспорта

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сдал на хранение свои дипломатический и заграничный паспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Подозреваемый народный депутат сдал на хранение в орган досудебного расследования свои заграничный и дипломатический паспорта», — приводит УНИАН сообщение пресс-службы.

Отмечается, что Медведчук сделал это по решению суда.

13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.