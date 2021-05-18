Защита обжаловала решение суда Киева о домашнем аресте Медведчука

Защита подала апелляцию на решение Киевского суда о домашнем аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщил депутат Верховной рады от фракции Ренат Кузьмин.

«Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время», — написал он в своём Telegram-канале.

13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.