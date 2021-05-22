Дымовые шашки, плакаты и флаги: в Киеве произошла потасовка между националистами и сторонниками Медведчука

В Киеве националисты устроили потасовку со сторонниками Виктора Медведчука. По данным СМИ, противники главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» выкрикивали призывы к его аресту и оскорбления в адрес политика, после чего у них произошёл конфликт со сторонниками депутата. Сам глава ОПЗЖ в это время в суде апеллировал к решению о назначенном ему домашнем аресте. Однако суд оставил прежний вердикт в силе. Медведчук заявил, что намерен и далее отстаивать свою точку зрения о необоснованности выдвинутых против него подозрений.

Украинские националисты устроили столкновения у здания суда в Киеве во время рассмотрения апелляции главы «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука о домашнем аресте.

У здания суда собрались несколько десятков человек с флагами партии «Национальный корпус», созданной на основе батальона «Азов» (против которого в России заведено уголовное дело), а также сторонники ряда других праворадикальных организаций.

Как сообщает РИА Новости, собравшиеся жгли дымовые шашки и выкрикивали требования арестовать Медведчука. При себе они имели плакаты, на которых были размещены оскорбления в адрес политика и его соратников по партии.

У здания суда также присутствовали сторонники политика, в отношении которых националисты начали проявлять агрессию. Представители двух сторон наносили друг другу удары, толкались и бросали друг в друга бутылки с водой, сообщает РИА Новости. При этом здание суда находилось под охраной сотрудников полиции и Нацгвардии. Внутрь пускали только участников заседаний и журналистов.

Вместе с тем суд в Киеве оставил в силе назначенный ранее Медведчуку круглосуточный арест. Апелляционные жалобы защиты политика не были удовлетворены.

В ходе рассмотрения апелляции также стало известно, что группа из 26 депутатов ОПЗЖ попросила суд отменить круглосуточный домашний арест Медведчуку и отпустить его под поручительство парламентариев. Суд отказался пойти навстречу депутатам.

Сам Медведчук заявил, что не удовлетворён решением суда. По его словам, сторона обвинения допустила процессуальные нарушения, в свете которых суд должен был отменить решение о домашнем аресте.

Политик заявил, что намерен и далее отстаивать свою точку зрения о необоснованности выдвинутых против него обвинений.

«Мы нацелены на такую борьбу — и я, и адвокаты. Мы будем всё делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения в сегодняшнем судебном заседании», — заявил Медведчук.

Он также упомянул слова главы государства Владимира Зеленского, который высказывался о Медведчуке на фоне интереса следственных органов к лидеру ОПЗЖ.

«Я скажу, это стало обычаем у господина Зеленского — вспоминать меня «незлым тихим словом». Насколько это идёт ему на пользу, я не знаю, но как минимум я думаю: вы хорошо понимаете и осознаёте, что подобные заявления на правоохранительную систему действуют очень эффективно», — отметил Медведчук.

Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде

РИА Новости

Ещё до обнародования решения он отметил, что выступает за мирное урегулирование в Донбассе и восстановление отношений Москвы и Киева, что, по словам Медведчука, противоречит позиции руководства Украины.

Напомним, ранее суд отправил главу ОПЗЖ под домашний арест в рамках уголовного дела против политика. Перед этим Генпрокуратура Украины выдвинула против него подозрения в госизмене и хищении ресурсов в Крыму. Часть из них также касалась депутата Тараса Козака, который также является членом ОПЗЖ.

Сам Медведчук и «Оппозиционная платформа — За жизнь» после решения суда о домашнем аресте выступили с заявлениями, в которых назвали претензии следственных органов политически мотивированными. Наряду с этим в партии считают, что прокуроры не смогли предоставить доказательств своим утверждениям, в результате чего суд выбрал домашний арест вместо помещения под стражу из-за «пустоты обвинений».

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский написал колонку для издания «Фокус», в которой связал арест Медведчука с кампанией по деолигархизации. Материал вышел под заголовком «Минус Медведчук. В чём смысл политики деолигархизации на Украине и кто будет следующим».

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В дальнейшем Владимир Путин высказался о действиях киевской власти против украинской оппозиции. Глава российского государства назвал политическими решения украинских следственных органов, а также заявил, что на Украине избирательно ставят в вину совместную работу с Россией в сфере экономики.

Путин подчеркнул, что речь идёт об избирательных решениях о зачистке политического поля на Украине от сил, которые «выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией».