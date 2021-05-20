Зеленский заявил, что «эпоха Медведчука» на Украине заканчивается

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что «эпоха» главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на Украине заканчивается.
Зеленский заявил, что «эпоха Медведчука» на Украине заканчивается
  • © president.gov.ua

«Считаю, что эпоха Медведчука заканчивается», — отметил он, отвечая на вопрос о выполнении своей предвыборной программы.

По словам Зеленского, также заканчивается и эпоха коррупции в стране.

«Мы чистим вертикали бизнеса. Эти вертикали — в каждой институции нашего государства, в каждом министерстве, в парламенте большое влияние этих людей. Мы начали, и я это завершу», — подчеркнул он.

Ранее Медведчук, по решению суда Киева, сдал на хранение свои дипломатический и заграничный паспорта.

13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить