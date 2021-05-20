Зеленский заявил, что «эпоха Медведчука» на Украине заканчивается

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что «эпоха» главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на Украине заканчивается.

«Считаю, что эпоха Медведчука заканчивается», — отметил он, отвечая на вопрос о выполнении своей предвыборной программы.

По словам Зеленского, также заканчивается и эпоха коррупции в стране.

«Мы чистим вертикали бизнеса. Эти вертикали — в каждой институции нашего государства, в каждом министерстве, в парламенте большое влияние этих людей. Мы начали, и я это завершу», — подчеркнул он.

Ранее Медведчук, по решению суда Киева, сдал на хранение свои дипломатический и заграничный паспорта.

13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.