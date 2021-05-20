«Страна мечты» и референдум по Донбассу: о чём говорил Зеленский на своей пресс-конференции

20 мая президент Украины Владимир Зеленский провёл большую пресс-конференцию. По словам украинского лидера, ситуация в Донбассе якобы на 99% зависит от действий Москвы. Кроме того, он обозначил намерения провести референдум по вопросу урегулирования конфликта. Также Зеленский заявил о планах превратить Украину в «страну мечты» и бороться с олигархами. Впрочем, как считают собеседники RT в украинских министерствах, глава государства продолжает кормить население обещаниями и продвигать интересы западных стран, а не граждан страны.

В четверг, 20 мая, Владимир Зеленский провёл третью большую пресс-конференцию на посту президента Украины, которая на тот раз была приурочена ко второй годовщине вступления на должность. Мероприятие для СМИ прошло на территории завода госпредприятия «Антонов».

Донбасс

Несколько вопросов Владимиру Зеленскому было задано по ситуации на юго-востоке Украины. По его словам, разрешение военного конфликта в Донбассе, а также «деоккупация» территорий Луганской и Донецкой областей остаётся приоритетным вопросом в его работе на посту президента.

Он также сообщил о планах организовать всеукраинский референдум по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

«Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов — A, B, C, и мы об этом говорили — о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой», — пояснил Зеленский.

Вдобавок, украинский лидер высказался о необходимости прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу, а также о возможности привлечения к дискуссии по урегулированию Соединённых Штатов Америки.

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По его мнению, в целом ситуацию на юго-востоке Украины можно сравнить с шахматной партией, в рамках которой Киев играет белыми и сразу без половины фигур. Зеленский выразил мнение, что развитие событий в Донбассе якобы «на 99%» зависит от позиции Москвы.

«Я много об этом думаю, общаюсь с экспертами из своей команды, которые проходили войны и не одну. Наш кейс самый сложный, его нельзя сравнивать с другими кейсами. У нас шахматная партия, в который вы несмотря на то, что белые, сразу без половины фигур, без многих вещей, которые бы мне помогли, поверьте мне. 99% зависит от РФ. Не знаю, могут они этим гордиться или нет, но так и есть», — заявил он.

Между тем представитель партии «Слуга народа» констатирует, что слова и действия Зеленского явно расходятся.

«Провести референдум по Донбассу можно было бы и год назад, а не кормить людей обещаниями. На востоке страны каждый день гибнут люди, а президент всё рассказывает о каких-то мифических приоритетах. Он уже избрал тактику Порошенко, который ничего не делал и только затягивал процесс. Думаю, вопрос Донбасса придётся решать следующему президенту Украины. Надеяться на реинтеграцию Донбасса я бы не стал», — заявил собеседник RT.

Встреча с Путиным

Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции сообщил, что офисы президентов Украины и России начали переговоры по поводу организации встречи лидеров двух государств.

«Насколько вам известно, я предложил встречу президенту РФ в любой точке нашего Донбасса, а президент РФ предложил встречу в Москве. Но традиционно в такой ситуации встречи происходят либо в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Начат разговор между офисом президента Украины и Российской Федерации», — сказал он.

Украинский лидер также заметил, что не собирается давать какую-либо характеристику Владимиру Путину, поскольку это может привести к эскалации в Донбассе: «Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких сроков организации возможных переговоров лидеров двух стран нет, равно как и конкретной повестки.

«Действительно, есть определённые наброски возможных тем к обсуждению, процесс идёт непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, не предметные», — сказал официальный представитель Кремля.

В свою очередь, замглавы МИД России Андрей Руденко заметил, что Москве не нужна встреча ради встречи, призвав Киев выполнять решения парижского саммита «нормандской четвёрки», состоявшегося 9 декабря 2019 года.

«Строительство страны мечты»

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о желании сделать из Украины «страну мечты».

«Что мы будем делать? Думать и строить будущее. Строить нашу независимость. Строить нашу Украину... Построить действительно страну мечты. Поднять нашу страну очень высоко вверх, как поднимается «Антонов», и чтобы она была на высоте других мощных демократических цивилизованных государств», — пояснил президент Украины.

По мнению украинского лидера, один из главных приоритетов — искоренение олигархии, чтобы страна существовала «для 40 миллионов, а не сотни Forbes». Так, власти собираются ввести реестр олигархов, который будет направлен на то, чтобы «убить влияние олигархической системы» на Украине. Соответствующий законопроект могут представить на следующей неделе. Однако назвать конкретные имена президент отказался.

Наряду с этим он заявил, что на Украине благодаря работе СНБО, прокуроров и полиции заканчивается «эпоха Медведчука» и «эпоха коррупции».

«Мы чистим вертикали бизнеса. Эти вертикали в каждой институции нашего государства, в каждом министерстве, в парламенте, большое влияние этих людей. Мы начали, и я это завершу. Эпоха бедности — это самое сложное. Я проявляю волю, а дальше — поддержка правоохранителей, — сказал президент. — Чувствую, куда иду, не всё зависит от меня, давлю на правительство, но им непросто с наполнением бюджета. Экономика развивается медленно из-за COVID-19».

Он подчеркнул, что эпоха бедности на Украине закончится, когда все будут платить налоги.

По словам источника RT в Министерстве экономики Украины, оставить страну без олигархов от Зеленского требуют западные партнёры.

«Но пока это похоже на «охоту на ведьм». Главным олигархом вдруг стал Виктор Медведчук, а не самый богатый украинец Ринат Ахметов или Виктор Пинчук. Похоже, что Зеленский решил и Запад задобрить, и конкурентов ликвидировать. Но как экономист скажу, что офису президенту надо не преследовать богатых людей, а создать условия для легализации их капиталов на Украине. Потому что деньги в экономику страны вкладывают как раз они, а не западные инвесторы, которым Украина точно не нужна», — сообщил он.

Второй президентский срок

В то же время Зеленский считает, что ещё рано рассуждать на тему его возможного участия в следующих президентских выборах. При этом, исходя из соцопросов, он не считает, что мэр Киева Виталий Кличко может стать его конкурентом.

«Мое желание пойти на второй срок будет полностью совпадать с желанием общества. Это будет очень зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и сделал или не сделал», — добавил президент Украины, указав, что хочет быть лучше своих предшественников.

Согласно украинскому законодательству, очередные президентские выборы на Украине должны пройти 31 марта 2024 года.

Reuters

© Gleb Garanich

Как заявил источник RT в офисе президента, Владимир Зеленский задумывается о втором сроке, но только при условии, что его рейтинги будут достаточно высокими.

«Пока же мы видим, что население разочаровано работой главы государства и его администрации. И пока ситуация лишь ухудшается. Окружение президента думает, что делать. Но, мне кажется, что у Зеленского мало шансов победить во второй раз. Его спасает только то, что у главы государства нет сильных конкурентов, кроме экс-президента Петра Порошенко. Но, видимо, они появятся ближе к завершению работы Зеленского», — пояснил собеседник.