«Удержание политических заложников»: в украинской оппозиции отреагировали на заявление Киева об обмене Медведчука

Соратники находящегося под домашним арестом главы политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь« Виктора Медведчука заявили о незаконности его возможного обмена на осуждённых в РФ украинских радикалов. Об этом говорится в сообщении партии. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что такой обмен «охотно сделают, если будет такая возможность». С точки зрения политологов, такое решение позволит Зеленскому сократить влияние оппозиции на обстановку внутри страны. Однако, как отмечают аналитики, подобная практика противоречит действующему законодательству Украины.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила о незаконности возможного обмена одного из своих лидеров Виктора Медведчука на украинцев, находящихся в российских тюрьмах.

«Запустив маховик политических репрессий, украинская власть не может остановиться. Заявления и действия ее представителей выходят все дальше за рамки норм Конституции, принципов демократии и здравого смысла», — говорится в сообщении партии, размещённом на её официальном сайте.

Таким образом ОПЗЖ отреагировала на резонансное высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что президент Украины Владимир Зеленский волен принять решение о выдаче Медведчука Москве.

Об этом чиновник заявил вечером 14 мая в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», отвечая на вопрос о том, возможен ли обмен «предателей Украины из ОПЗЖ» на «украинских патриотов», которые содержатся в местах лишения свободы в РФ.

«Это решение по обмену принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — сказал Данилов.

«Политические заложники»

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В уголовном производстве фигурируют три эпизода. Утверждается, что Медведчук якобы оказывал помощь Москве в получении нефтегазового месторождения в Крыму и передавал РФ тайные сведения о ВСУ и разработке проекта «Луч» для вербовки украинских мигрантов в России. 13 мая Медведчука поместили под домашний арест до 9 июля.

Виктор Медведчук на заседании Печерского суда Киева об избрании ему меры пресечения

РИА Новости

Комментируя подозрения в свой адрес, политик заявил, что не чувствует ни в чём своей вины и готов защищаться. В ОПЗЖ рассматривают уголовное преследование однопартийца как новый этап «политических репрессий» со стороны Зеленского и его команды.

«Уже первые слушания по так называемому «делу Медведчука» показали полное отсутствие доказательств и сфабрикованный характер обвинений. Но представителей режима это не смущает. Они продолжают давить на суд, строить планы расправы над оппозиционерами. Пытаются превратить их в политических заложников», — заявили в ОПЗЖ.

В РФ заявление Данилова пока не прокомментировали. Ранее в Москве сочли надуманными подозрения Генпрокуратуры Украины в отношении Медведчука. В ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин назвал уголовное производство против политика зачисткой политического поля соседней республики.

«Решения явно политические и избирательные, направлены только на одно — зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», — сказал Путин.

Опрошенные RT эксперты не исключают, что Киев после вынесения обвинительного приговора действительно может предложить Москве передать Медведчука. По их мнению, команда Зеленского заинтересована в сокращении влияния оппозиционера на политическую жизнь Украины.

«Пока Медведчука никак передать РФ не могут — он ещё не осуждённое лицо, но сценарий такой возможен. Зеленскому выгодно сделать его политическим мигрантом, уменьшив тем самым конкуренцию для своей персоны и нынешней власти в целом», — пояснил в комментарии RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Имиджевый шаг»

В беседе с RT доцент философского факультете МГУ Борис Межуев заявил, что, наряду с ослаблением позиций Медведчука на Украине, Зеленский с помощью дискурса об обмене рассчитывает добиться выдачи «патриотов», отбывающих наказание в РФ.

Как следует из официальной информации, в последние годы российские силовые ведомства задержали ряд представителей радикальных националистических группировок и агентов спецслужб Украины.

Так, 9 апреля 2019 года в Московском регионе по подозрению в экстремизме был задержан член «Правого сектора»* Игорь Пирожок, известный также под псевдонимом Роман Чирка.

Член «Правого сектора»* Игорь Пирожок

© ФСБ РФ

Российские правоохранители уличили его в создании отряда «Хорти» («Борзые») для ведения партизанской войны против РФ и оказании материально-технической помощи проукраинским формированиям для совершения преступлений в России и Донбассе.

В феврале 2020 года Пирожок был признан виновным по статьям УК РФ об организации и участии в деятельности экстремистской организации и оправдании террористической деятельности. Суд приговорил радикала к четырём годам колонии общего режима.

В октябре 2020 года в Адыгее на пять лет был осуждён организатор законспирированной ячейки «Правого сектора» по фамилии Бабко. Отбывая срок в исправительной колонии №2 УФСИН, он занимался вербовкой заключённых, вовлекая их в экстремистскую деятельность.

В апреле 2021 года в Норильске российские правоохранители задержали 31-летнего гражданина Украины, занимавшегося, по информации следствия, вербовкой в ряды «Правого сектора» для участия в диверсионных операциях на территории ДНР.

В апреле 2021 года в законную силу вступил приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Александра Марченко за шпионаж в пользу Службы внешней разведки Украины. Киев поручил агенту приобрести в РФ запасные части, используемые в зенитных ракетных комплексах С-300, и передать их компании «Укроборонсервис».

«Если украинские власти всё же решат проводить обмен, то он должен быть более-менее эквивалентным. По этой логике Медведчук должен быть признан судом «шпионом» РФ. Тогда Киев гипотетически может претендовать на то, что бы «вернуть» своих радикалов и агентов», — предположил Борис Межуев.

Украина уже имеет опыт взаимодействия с Москвой, в рамках которого она передавала РФ её граждан и получала украинцев, осуждённых за тяжкие преступления. Например, в сентябре 2019 года в результате обмена по формуле 35 на 35 в Киев прибыл режиссёр Олег Сенцов, осуждённый на 20 лет за терроризм на территории Крыма.

Вместе с Сенцовым на Украину были отпущены его пособник Александр Кольченко, крымско-татарский активист Эдем Бекиров, осуждённый в РФ за терроризм и шпионаж, Роман Сущенко (в 2018 году был признан виновным в работе на спецслужбы Украины) и другие украинцы, отбывавшие сроки в российских колониях, включая моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В Москву самолётом были отправлены не только осуждённые россияне, но и граждане Украины — бывший глава украинского подразделения РИА Новости Кирилл Вышинский и ополченец Владимир Цемах.

Кирилл Вышинский (в центре) спускается с борта российского самолёта Ту-204 в аэропорту Внуково

РИА Новости

© Илья Питалев

Как полагает источник RT в Офисе президента Украины, Владимир Зеленский действительно намеревается «вернуть» в страну максимальное число осуждённых в РФ националистов и шпионов. Глава государства надеется таким образом примириться с радикальной улицей, которая постоянно подозревает его в «предательстве» национальных интересов, считает политик.

«Особенно это касается военных и националистов. Возврат пленных рассматривается как сильный имиджевый шаг и способ поднять рейтинг. Однако есть риск, что на этот раз план не удастся реализовать, так как Медведчук может подать иски в международные инстанции и с большой долей вероятности выиграть эти дела», — считает собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в правительстве Украины подчеркнул, что любые схемы передачи граждан Украины Российской Федерации противоречат законодательству страны и здравому смыслу.

«Украина — наверное, единственная страна в мире, которая готова выдавать своих граждан государству, которое она официально именует «агрессором». Ничего законного в этом нет. Все понимают, что Зеленский избавляется от нелояльных граждан. У западных партнёров эта дикая ситуация вызывает недоумение, но пока они смотрят на неё сквозь пальцы», — говорит собеседник RT.

Украинский политолог Александр Семченко также назвал незаконной практику, при которой Киев может передавать собственных граждан какому-либо иностранному государству. В комментарии RT он сообщил, ни Зеленский, ни СНБО, ни любое другое ведомство не имеют для этого легальных оснований.

«Да, такая практика обменов существует. Она позволяет неугодным режиму украинцам начинать безопасную жизнь в России, но она противоречит украинскому законодательству. Киевские власти не имеют права этого делать, равно как и вводить санкции против собственных граждан, как это случилось с Козаком и Медведчуком», — пояснил Семченко.

По его словам, после 2014 года киевские власти регулярно возбуждают «абсурдные уголовные дела» против оппозиционно настроенных к «евромайдану» граждан, в том числе с целью последующего обмена с Россией.

«К сожалению, мы можем констатировать, что политическими репрессиями Киев формирует своеобразный обменный фонд из собственных же граждан. Видимо, очередь дошла и до Медведчука. Хотя менять украинцев на украинцев — это полный абсурд», — заключил Семченко.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).