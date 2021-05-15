В СНБО допустили обмен Медведчука на осуждённых в России украинцев

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил возможности обмена подозреваемого в госизмене главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на осуждённых в России украинцев.

«Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

11 мая Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Президент России Владимир Путин заявил о «зачистке политического поля» Украины.