В СНБО допустили обмен Медведчука на осуждённых в России украинцев
- РИА Новости
«Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.
11 мая Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
Президент России Владимир Путин заявил о «зачистке политического поля» Украины.