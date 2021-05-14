Путин заявил, что Украину превращают в «антипод» России

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Украину постепенно превращают в «антипод» России, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.
Путин заявил, что Украину превращают в «антипод» России
  • РИА Новости

«Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то «антироссию», в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — сказал глава государства.

Он отметил, что там «происходит совершенно очевидная зачистка политического поля», закрываются общенациональные СМИ, при этом западные партнёры на это никак не реагируют.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого на Украине поместили под домашний арест.

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