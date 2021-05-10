«Местных неонацистов полиция почти не трогала»: как власти и жители Украины отметили День Победы
- Памятное шествие в Киеве 9 мая
- Reuters
- © Gleb Garanich
День Победы на Украине сопровождался насилием со стороны радикалов и неоднозначными действиями правоохранителей.
Официальная часть праздника заключалась главным образом в возложении президентом Украины Владимиром Зеленским цветов к Вечному огню в Киеве и посещении им расположенного неподалёку «Национального музея истории Украины во Второй мировой войне». До 2015 года это учреждение именовалось «Национальным музеем истории Великой Отечественной войны».
В опубликованном на сайте офиса президента видеообращении Зеленский сообщил, что война для страны — это прежде всего память о «страшной цене» — восьми миллионах погибших украинцев. В связи с этим глава государства призвал воспринимать День Победы «без эйфории и головокружения».
«Что для нас победа над нацизмом? Это причастность к великому делу для человечества. Ведь эта война была не о том, чья армия победит. А о том, чья философия победит», — сказал Зеленский.
По его словам, в ходе Второй мировой войны нацизм «проиграл навсегда». Отдельное внимание президент страны отвёл вкладу в разгром Третьего рейха родившихся на Украине военнослужащих.
Зеленский вспомнил про солдата Алексея Береста, который вместе Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией водружал Знамя Победы над рейхстагом, лётчика Ивана Кожедуба, снайпера Людмилу Павличенко, разведчика Евгения Березняка и генерал-лейтенанта Кузьму Деревянко, который 2 сентября 1945 года принимал капитуляцию Японии на линкоре «Миссури».
Также он рассказал, что именно «украинский экипаж украинского танка» первым взломал ворота нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), фактически повторив слова, сказанные в 2015 году главой МИД Польши (тогда этот пост занимал Гжегож Схетина. — RT), что именно «украинские солдаты открывали ворота лагеря». Правда, представитель пресс-службы музея Аушвиц-Биркенау Павел Савицкий тогда же заявил корреспонденту ТАСС, что «немецкий нацистский концлагерь смерти Аушвиц был освобожден 27 января 1945 года солдатами Красной армии, среди которых были представители разных народов, в том числе и украинцы», однако, по его словам, музей не располагает списками или другими документами, касающимися этих солдат.
Кроме того, в своём видеообращении Зеленский сравнил агрессию Третьего рейха с конфликтом в Донбассе, который, согласно принятой у официального Киева терминологии, необходимо именовать «войной с Россией».
«Поэтому из поколения в поколение отцы рассказывали о войне сыновьям. Но это перевернулось, и с 2014 года сыновья рассказывают о войне отцам. И уже не дедушки — внукам, а внуки дедушкам могут рассказать о таких вещах, как бомбардировка или плен», — сказал Зеленский.
«Абсурдно и аморально»
Опрошенные RT эксперты назвали абсурдными «поздравительные» заявления украинского президента. Политологи считают, что Зеленский, как и его предшественник Пётр Порошенко, пытается игнорировать факт героической миссии Красной армии, в составе которой воевали украинцы, и размыть общий вклад советского народа в Победу.
По этой причине на Украине понятие «Великая Отечественная война» было заменено на «Вторую мировую войну», что подчёркивает «причастность» Украины к борьбе, которая происходила за пределами СССР.
- Президент Украины Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, министр культуры Александр Ткаченко
- © president.gov.ua
«Всё это выглядит чрезвычайно нелепо. Зеленскому не помешает внимательно почитать учебник истории, только не тот, что в современных украинских школах. Ключевой вклад в Победу над фашизмом внёс именно СССР, и потому война была «Отечественной». Отрекаться от этого абсурдно и аморально», — заявил в беседе с RT украинский политолог Александр Семченко.
Одновременно с этим, как считает эксперт, Зеленский стремится придать теме борьбы с нацизмом антироссийское звучание, сопоставляя «агрессию» Москвы с захватнической войной, развязанной Третьим рейхом. По словам Семченко, такая трактовка является кощунством прежде всего по отношению к жителям пострадавшего от действий ВСУ Донбасса.
В комментарии RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский отметил, что выступление Зеленского полностью укладывается в канву «той логики национальной самоидентификации, которая была принята в 2014 году».
«В официальной украинской версии в той войне настоящими патриотами были коллаборационисты, которых принято называть бандеровцами. Но открыто говорить, что они освободили страну, в Киеве, конечно, не решаются. По этой причине постоянно упоминаются родившиеся на Украине солдаты и офицеры, но опускается то обстоятельство, что они служили в Красной армии», — констатировал Неменский.
На Украине День Победы по-прежнему остаётся официальным праздником, несмотря на учреждение после «майдана» новых торжественных дат и определение символом Второй мировой войны цветка красного мака. По мнению экспертов, киевские власти не решаются запретить 9 мая, опасаясь массового возмущения граждан.
«На мой взгляд, так или иначе 9 мая празднуют подавляющее большинство украинцев. Для них это святой праздник. Ни антисоветская пропаганда, ни насаждение культа новых пособников Гитлера восприятие Дня Победы серьёзным образом не изменило», — утверждает Семченко.
По данным МВД Украины, в 2021 году на День Победы было официально зарегистрировано 667 мероприятий. Памятные шествия и автопробеги прошли в разных городах Украины. Некоторые акции не обошлись без потасовок и нападений со стороны радикалов.
На стрингера видеоагентства RT Ruptly националисты напали после того, как он в одном из украинских городов взял у прохожих интервью об их отношении к Дню Победы, сообщила в своём Telegram-канале главред телеканала Маргарита Симоньян.
На аллее Неизвестного матроса в Одессе в объектив камеры издания «Страна.ua» попала драка, причиной которой послужила попытка националистов вырвать у одной из женщин портрет маршала Георгия Жукова с прикреплённой к нему «георгиевской» лентой. При этом полиция не стала задерживать нападавших — вместо них в отделение была доставлена пострадавшая одесситка.
К вечеру 9 мая правоохранители приморского города зафиксировали 12 административных правонарушений. Отдел коммуникаций полиции Одесской области, в частности, сообщил, что стражи порядка задержали 63-летнего мужчину, пришедшего в парк Шевченко с «георгиевской» ленточкой, и 17-летнего подростка, который продемонстрировал нацистскую свастику на Аллее Славы.
Недопустимый праздник
Судя по информационным сводкам, полицейские на Украине в основном реагировали на появление у граждан символики, которую принято относить к коммунистической. Накануне праздника в МВД Украины пригрозили штрафом за ношение, «изготовление и пропаганду» «георгиевской» ленты в размере от 850 до 2 550 гривен (от 2 270 до 6 800 руб.)
В результате нескольких инцидентов, зарегистрированных в Одесской и Запорожской областях, полиция даже открыла уголовное производство.
Например, против двух жителей села Михайловского района Запорожской области, поднявших 9 мая над своими домами красные флаги с серпом и молотом, правоохранители возбудили дела по двум статьям уголовного кодекса страны: ст. 436-1 (изготовление и распространение коммунистической и нацистской символик) и ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).
- Киевская полиция в День Победы
- © Министерство внутренних дел Украины
При этом в отношении 16-летнего подростка, который в Киеве возле Парка Вечной Славы позволил себе озвучить нацистское приветствие, стражи порядка завели административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
Напомним, с 2015 года на Украине действует нормативный акт под названием «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». Документ приравнял советские государственные символы к знамёнам Третьего рейха. За нарушение закона можно получить до 10 лет лишения свободы.
Несмотря на это, в украинских городах регулярно проходят марши и другие мероприятия в честь дивизии СС «Галичина» и формирований ОУН-УПА*, во время которых радикалы используют нацистскую символику и приветствия.
Как отмечают эксперты, уголовному наказанию на Украине в основном подвергаются граждане с просоветскими взглядами или демонстрирующие символы СССР 9 мая. По словам Семченко, в стране под запретом находится даже штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, известный больше как Знамя Победы.
«Это особенно странно на фоне того, что Зеленский в своём видеообращении вспомнил про Алексея Береста, помогавшего водружать Знамя Победы. За любые символы на красных полотнах, связанных с СССР и Красной армией, сейчас можно получить до 10 лет тюрьмы. Тогда как местных неонацистов полиция 9 мая, как и раньше, почти не трогала, что очень хорошо отражает сущность нынешнего режима в стране», — рассуждает Семченко.
Как пояснил собеседник RT, акции радикалов с демонстрацией запрещённых символов чаще всего сопровождаются небольшим количеством задержаний. Поклонники идей Адольфа Гитлера отпускаются стражами порядка после составления административных протоколов, без предъявления обвинений в пропаганде нацизма.
«МВД делает всё, чтобы разбирательства не дошли до суда. И сейчас, 9 мая, мы видим то же самое», — утверждает Семченко.
Олег Неменский полагает, что правящая верхушка Украины намеренно покрывает националистов, используя их идеологию в качестве инструмента борьбы с традицией празднования 9 мая. По его словам, киевские власти стремятся создать в обществе атмосферу, когда гражданам будет неудобно рассказывать о том, что их родственники воевали в Красной армии.
«К сожалению, на современной Украине «ценности» активного меньшинства задают тон общегосударственной идеологии, смысл которой заключается в слепом противопоставлении себя всему, что связано с Россией. В этом контексте считается недопустимым как русский народ праздновать такой объединяющий праздник как День Победы», — подытожил Неменский.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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