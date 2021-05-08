«Тотальное искажение истории»: почему на Украине заявили о значительной поддержке запрета на ношение георгиевской ленты

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Ирина Таран, Елизавета Комарова, Елена Онищук
По результатам опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, проведённого совместно с социологической службой Центра Разумкова, более 40% граждан Украины поддерживают решение о запрете публичного использования и ношения георгиевской ленты. Кроме того, по данным фонда, 32% украинских граждан, преимущественно молодёжь, положительно оценивают деятельность националиста Степана Бандеры. При этом источники RT в украинских политических кругах усомнились в достоверности результатов опроса, поскольку некоторые социологические организации, по их словам, «просто отрабатывают заказы и выдают нужные итоги». В свою очередь, аналитики отмечают, что из-за политики киевских властей массовое сознание украинцев всё больше наполняется неонацистскими идеями.
Почему значительная часть украинцев поддерживает запрет на ношение георгиевской ленты
  • Киев, январь 2019 года
  • AFP
  • © ANATOLII STEPANOV

Порядка 43% украинцев поддерживают решение о запрете публичного использования и ношения георгиевской ленты. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, проведённого совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Против запрета выступили 29% граждан, ещё 16% ответили, что им это безразлично, 13% респондентов затруднились с выбором ответа.

«В западном и центральном регионах большинство поддерживают данное решение (64% и 47% соответственно). На юге и востоке поддерживают данное решение 27%, не поддерживают — 33% на юге и 43% на востоке. Поддерживает данное решение электорат всех партий, кроме ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь»)», — говорится в сообщении фонда.

При этом в организации уточнили, что опрос был профинансирован в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

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В фонде также рассказали об отношении украинцев к Степану Бандере. Так, согласно представленным данным, 32% украинских граждан оценивают его деятельность положительно, столько же — негативно. При этом положительная оценка преобладает именно среди молодёжи.

«Ещё 21% — насколько положительно, настолько и отрицательно. Положительное отношение преобладает в западном регионе (70%). В центральном регионе по 27% считают его деятельность положительной или отрицательной, а также ещё 27% — насколько положительной, настолько и отрицательной», — констатировали в организации.

При этом уточняется, что отрицательное отношение преобладает в южном и восточном регионах.

«Там деятельность Степана Бандеры считают отрицательной для Украины 54% и 48% соответственно, а положительной — по 11% в обоих регионах», — заявили в фонде.

В отчёте, подготовленном по результатам опроса, также говорится, что 40% украинцев не слышали об акции «Бессмертный полк». В то же время «слышали о ней и положительно относятся 27% граждан, знают и отрицательно относятся — 11%».

«В западном и центральном регионах — больше всего граждан, которые не слышали про акцию (54% и 45% соответственно). Больше всего тех, кто знает и положительно относится — на юге и востоке Украины (46% и 35% соответственно)», — говорят украинские социологи.

Внутриполитический контекст

Напомним, закон о запрете георгиевской ленты начал действовать на Украине летом 2017 года. С этого времени на территории страны нельзя публично использовать, демонстрировать, носить и распространять ленту и её изображения. За нарушение соответствующих норм предусмотрен штраф до 2,5 тыс. гривен (около 6,7 тыс. рублей) первично и до 5,1 тыс. гривен (около 14 тыс. рублей) при повторном правонарушении. Также применительно к тем, кто не соблюдает эту норму, может быть назначен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, украинские правоохранители имеют право изымать георгиевскую ленту, а также предметы с её изображением и характерной расцветкой.

  • Марш по случаю Дня Победы в Киеве 9 мая 2019 года
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Стоит отметить, что киевский режим в последние годы не ограничивается преследованием одного из главных символов победы в Великой Отечественной войне на постсоветском пространстве и за его пределами. Так, в своё время Пётр Порошенко, находясь на президентском посту, назвал «ряжеными» участников акции «Бессмертный полк» по всему миру.

«Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру», — заявлял он в мае 2019 года.

В свою очередь, Владимир Зеленский, ещё находясь в статусе кандидата на президентский пост, говорил весной того же года, что Степан Бандера является героем для определённой доли жителей страны и что это «нормально и классно». По его словам, Бандера — один из тех людей, которые «защищали свободу Украины».

Стоит отметить, что наряду с подобными заявлениями украинские власти не спешат препятствовать мероприятиям, оскверняющим память о Великой Отечественной войне. Так, в конце апреля в центре Киева прошёл «Марш вышиванок», организованный националистами в честь годовщины формирования дивизии СС «Галичина». Сотни людей с флагами разных националистических организаций прошлись маршем, пообещав в том числе «воевать в Москве». 

«Выдают нужные итоги»

С точки зрения источников RT в политических кругах Украины, существуют серьёзные сомнения относительно достоверности результатов недавнего соцопроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

«Социологические компании выигрывают различные гранты и на них проводят опросы. Насколько мне известно, проект МАТРА как раз один из них. А вот насколько полученные результаты объективны, сложно сказать, ведь акцию «Бессмертного полка» проводили даже в Раде и показывали по телевидению. О ней знают даже представители старшего поколения, поэтому странно видеть такие итоги. Возникает закономерный вопрос — кого, собственно, опрашивал фонд?» — рассуждает собеседник RT из Министерства культуры Украины.

В свою очередь, источник RT в партии «Слуга народа» полагает, что качество социологических опросов, которые сейчас проводятся на Украине, является «крайне низким».

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«Кому и как задают вопросы — непонятно. Поэтому результаты различных соцопросов на одну и ту же тему могут быть прямо противоположными и противоречить здравому смыслу. Некоторые социологические организации просто отрабатывают заказы и выдают нужные итоги. Отсюда и отношение к георгиевским лентам, которые в действительности продолжают носить украинцы, и к акции «Бессмертный полк», которую точно знают на Украине, и многое другое», — пояснил он.

Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT также отметил, что результаты опроса, проведённого украинским фондом, «не кажутся очевидными и в достаточной мере достоверными». Эксперт также обратил внимание на то, что опрос был проведён в преддверии 9 мая «абсолютно неслучайно».

«Фонд Кучерива и Центр Разумкова — ведущие украинские социологические структуры, но и их не раз обвиняли в необъективности, а также в работе на тех или иных политических игроков. И сейчас тот факт, что заказчиком опроса являются Нидерланды — одна из стран НАТО, — только подтверждает предположение о том, что эти организации желают угодить тому, кто платит. В данном случае заказчику, вероятно, хотелось бы видеть, что почти половина украинцев забыли о подвиге своих предков в годы ВОВ и рассматривают историю в том контексте, который сейчас очень активно насаждают как украинские власти, так и западные страны», — считает Шаповалов.

Он также напомнил, что практически все страны Североатлантического альянса занимают консолидированную позицию касательно антироссийской политики, дезавуирования победы СССР в Великой Отечественной войне и фальсификации её результатов.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко подчеркнул в разговоре с RT, что подобные опросы, финансируемые из-за рубежа, дают формальное основание для нынешних киевских властей «мотивировать украинцев к принижению результатов Великой Отечественной войны и празднованию 9 Мая».

«Это искусственная инициатива с заведомо известным результатом, призванная дать обоснование властям Украины для заявлений, согласно которым борьба с нацизмом якобы была не главной во время ВОВ», — говорит Оленченко.

  • Верховная рада Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Christopher Lee

Источник RT в украинском МИД, со своей стороны, утверждает, что  Киев «пытается переписать историю, поэтому героями и становятся националисты вроде Бандеры».

«Радикальные методы борьбы становятся модными. А что потом делать с этой молодёжью, поведение которой представляет опасность? Кроме того, на этой почве возникают претензии у Польши. А эта страна одна из немногих в Европе, кто действительно поддерживает Украину. Но пока государство никак не вмешивается в эту ситуацию», — говорит собеседник RT.

Владимир Шаповалов, в свою очередь, отмечает, что пока глава Украины называет героем Бандеру, «происходит производство тех или иных художественных произведений, прославляющих этого военного преступника, совершавшего массовые зверства в годы войны», будет формироваться своего рода культ личности, влияющий на адекватность восприятия украинцами исторических реалий.

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«В такой обстановке совершенно неудивительно, что большое количество молодых людей на Украине буквально с молоком матери впитали в себя идею величия и сакральности этой фигуры, навязанную украинскими властями», — говорит аналитик.

Как полагает Оленченко, пропаганда, которая проводится на Украине, означает «попустительство тем людям, которые поддерживали нацистов».

«Бандера и его соратники открыто сотрудничали с нацистами и участвовали в уничтожении мирного населения. Но в украинской пропаганде Бандеру позиционируют как национального героя», — констатирует эксперт.

С его точки зрения, действия Киева будут и дальше способствовать усилению раскола в украинском обществе.

Шаповалов резюмировал, что на Украине «фактически пройдена красная черта» относительно обесценивания результатов ВОВ, что в конечном итоге может привести «к тотальному искажению истории».

«Украинское массовое сознание благодаря действиям Киева всё больше наполняется неонацистскими идеями, и близок тот час, когда Украина забудет о подвиге своих предков в годы ВОВ, если эта политика будет продолжена. Может случиться так, что в стране будут вспоминать лишь о действиях жалкой кучки коллаборационистов во главе с Бандерой, которые боролись против своих же сограждан, прославляли Гитлера, а также уничтожали украинцев, евреев, русских и поляков», — предположил Шаповалов.

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