«Отмыться от такого ещё не удавалось»: Порошенко назвал «ряжеными» участников «Бессмертного полка»

Президент Украины Пётр Порошенко, который в ближайшее время сложит свои полномочия, назвал участников акции «Бессмертный полк» «ряжеными». Он заявил, что на Украине День Победы празднуют «по общеевропейским традициям». В свою очередь, избранный глава государства Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook фотографию ветерана со связной Украинской повстанческой армии (УПА)* и призвал украинцев к единству. В Москве действия Порошенко сочли проявлением цинизма и отметили, что действующий и будущий лидеры Украины пятнают свою репутацию. На Украине 9 мая десятки тысяч людей примут участие в шествиях «Бессмертного полка», в том числе в городах-героях Киеве и Одессе.

Президент Украины Пётр Порошенко назвал «ряжеными» участников акции «Бессмертный полк». Об этом он заявил во время выступления на телеканале «112 Украина».

«Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру», — сказал Порошенко.

Он также заявил, что за пять лет на Украине появился «свой ритуал празднования Дня Победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции».

По мнению украинского президента, несколько поколений украинцев выросли на «тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны».

«За время независимости мы ничего не забыли и ничего не изменили из того, что было правдой», — сказал он.

Порошенко считает, что за последние годы Украина «открыла» для себя множество новых страниц трагической истории, которые раньше «очень усердно и старательно скрывались и замалчивались».

Отметим, что в четверг, 9 мая, Порошенко и ряд других официальных лиц Украины возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в городе-герое Киеве.

Высказывание украинского президента прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По словам сенатора, реплика украинского главы о «ряженых» участниках «Бессмертного полка», указывает на то, что цинизм Порошенко «не имеет пределов».

«Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», — написал Пушков в своём Twitter.

Напоследок Порошенко решил вновь показать, что его цинизм не имеет пределов. Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина». Против Бессмертного полка он бессилен. Да и народ Украины уже вынес ему свой вердикт. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 9, 2019

Член Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди назвала высказывание Порошенко актом вандализма, который требует публичного мирового осуждения.

«Пройдёт совсем немного времени — и мир осудит госпереворот на Украине, результатом которого стала кровавая гражданская война в Донбассе... Режим Порошенко впишет позорную страницу в летопись Украины осквернёнными могилами героев, разрушенными памятниками, расколом и переписанной историей», — отметила Ковитиди.

Зеленский и Тимошенко

В свою очередь, избранный президент Украины Владимир Зеленский высказался о Дне памяти и примирения. Он был учреждён на Украине в 2015 году, его отмечают 8 мая — в день общеевропейского празднования победы над нацистской Германией. 9 мая на Украине по-прежнему остаётся Днём Победы и носит статус государственного праздника, однако официальные мероприятия власти назначают на 8 мая.

Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Залужным и связной УПА Прасковьей Зеленчук-Потяг. На снимке они пожимают друг другу руки.

«Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того, чтобы в будущем нас объединяли только победы», — написал Зеленский.

Добавим, что фотография Ивана Залужного, пожимающего руку представителю УПА, в 2017 году стала предметом обсуждения в СМИ.

Тогда Украинский институт национальной памяти воспользовался снимком 2015 года, на котором Залужный пожимает руку сотнику УПА Мирославу Симчичу. Фотография появилась на рекламных щитах, приуроченных к Дню памяти и примирения.

Позднее сам Залужный рассказал украинским журналистам, что не давал разрешения на использование фотографии в данном контексте.

В свою очередь, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также опубликовала на своей странице в Facebook приуроченную к Дню памяти и примирения запись, в которой призвала украинцев к единству и назвала 8 и 9 мая «особыми днями» для страны.

Она заявила о необходимости помнить всех, кто «положил жизнь за Украину».

«За её свободу, честь и достоинство человека, за право быть хозяином на собственной земле. За победу цивилизованного мира над нацизмом. Помнить для живых, для себя, для будущего. Для Украины и для украинцев сегодня ключевой целью должно стать примирение и единство», — написала Тимошенко.

«Нет ничего святого»

Как заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, и Порошенко, и Зеленский показали, что они не «ум, честь и совесть нации», а всего лишь «засланные казачки, обряженные в европейский костюм».

«У одного нет ничего святого. И кем был бы Пётр Порошенко, если бы Советский Союз проиграл войну?» — задаётся вопросом парламентарий.

Он отметил, что именно эти люди сейчас называют себя выбором Украины.

«Они сегодня не просто испачкались — они с головой прыгнули в болото, отмыться от которого ещё не удавалось никому», — заключил депутат.

Отметим, что Порошенко и ранее негативно отзывался об акции «Бессмертный полк». 9 мая 2018 года украинский президент назвал шествие «частью гибридной войны России против мира».

«Даже «Бессмертный полк» Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных Вооружённых сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Москва ведёт разными методами, и не только против Украины, но и против ЕС, против США и других стран», — сказал Порошенко в ходе акции «Первая минута мира», приуроченной к Дню памяти и примирения.

В начале мая 2019 года глава МИД Украины Павел Климкин призвал организовать «ответ» на «Бессмертный полк», устроив шествие, посвящённое украинцам — жертвам сталинских репрессий.

Вместе с тем 9 мая в крупных городах Украины пройдут шествия «Бессмертного полка». Самое масштабное состоится в городе-герое Киеве — в акции, как ожидается, примут участие около 180 тыс. человек. Аналогичные мероприятия состоятся в городе-герое Одессе, а также Житомире, Харькове, Львове и Херсоне.

Ранее участники акций «Бессмертного полка» на Украине сталкивались с различными трудностями. Так, в 2017 году радикалы попытались сорвать шествия по всей Украине. В городе-герое Киеве участников закидали дымовыми шашками, а в городе-герое Одессе, Харькове и Днепре националисты провоцировали драки у мемориалов.

Кроме того, участники акции были лишены права демонстрировать знамя Победы и георгиевские ленточки — первый из двух символов запрещён законом о декоммунизации, от второго призывали воздержаться представители украинского МВД.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).