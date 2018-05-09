Порошенко заявил, что акция «Бессмертный полк» является частью гибридной войны

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Украинский лидер Пётр Порошенко считает, что акция «Бессмертный полк» является частью гибридной войны России против мира.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Даже «Бессмертный полк» Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооружённых сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Москва ведёт разными методами, и не только против Украины, но и против ЕС, против США и других стран», — сказал он.

Об этом он заявил в ходе акции «Первая минута мира» в рамках Дня памяти и примирения.

Ранее Порошенко назвал чемпионат мира по футболу в России «инструментом пропаганды».

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