«Не способны осадить неонацистов»: почему в Киеве допустили проведение марша в честь дивизии СС «Галичина»

Прошедший накануне в центре Киева «Марш вышиванок», организованный националистами в честь годовщины образования дивизии СС «Галичина», осудили на Украине, в России и Германии. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отметил, что пропаганда нацизма «не добавляет имиджа» стране. По мнению экспертов и источников RT в политических кругах Украины, подобная акция говорит о том, что власти потакают националистам и боятся с ними конфликтовать.

Националисты на Украине, в частности принявшие участие в шествии в честь годовщины формирования дивизии СС «Галичина», не скрывают, что могут возобновить боевые действия в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопрос: насколько президент Зеленский контролирует эти вооружённые силы Украины и насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на Украине — в Киеве, если я не ошибаюсь, — на демонстрацию в поддержку бригады СС «Галичина»? Ведь именно эти люди способны на то, чтобы опять возобновить боевые действия, они этого не скрывают», — сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, «большой вопрос», может ли Владимир Зеленский «огородить Вооружённые силы Украины от влияния националистов и экстремистов».

Прошедший накануне в Киеве «Марш вышиванок», организованный националистами, осудили также политики на Украине, в России и Германии. Так, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что пропаганда нацизма и войск вермахта не добавляет имиджа украинской стороне.

«Считаю, что любое нарушение закона, пропаганда нацизма, пропаганда войск вермахта на территории нашей страны точно не добавляет нам (имиджа. — RT) ни внутри общества, ни за рубежом. И мы все хорошо помним... что принесла война на Украину. Фактически нет ни одной семьи, которая бы не потеряла родных и близких на той войне», — сказал он на брифинге для журналистов.

Прокомментировала шествие и посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен. По её словам, никакие волонтёрские организации не должны ассоциироваться с формированиями СС.

«Подразделения ваффен СС принимали участие в самых тяжких военных преступлениях и холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтёрские организации, которые сегодня борются за Украину и работают на неё, не должны ассоциироваться с ними», — написала она на своей странице в Twitter.

Участники шествия в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве, 28 апреля 2021 года

globallookpress.com

© Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency

Как отметил в комментарии RT председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, проведение «Марша вышиванок» в Киеве является ещё одним доказательством того, что на Украине «происходит реабилитация нацизма».

«Из Львова это мероприятие перешло на территорию украинской столицы, где неонацисты начали диктовать свои условия. И всё это происходит в стране, которая боролась с фашизмом в годы войны», — заявил Калашников.

Также по теме «Откровенное презрение к обществу»: есть ли у Зеленского ресурсы для борьбы с националистами Полиция Киева возбудила уголовное дело из-за акции протеста радикалов у здания офиса президента Украины, сообщается на сайте...

Он также напомнил, что реабилитация нацизма ведётся в прибалтийских странах, где до сих пор проходят марши СС: «Европа по сути этому потворствует, закрывая глаза. Мы слышим лишь дежурные фразы от европейских коллег».

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул, что мероприятия, подобные прошедшему в Киеве «маршу», оскверняют память героев, боровшихся с нацизмом.

«Марш вышиванок» свидетельствует о том, что власть в Киеве захватывают националисты, сторонники Бандеры», — отметил Джабаров в беседе с РИА Новости.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал шествие «стыдом и позором».

«Забыв об ужасах нацизма, в столице... проводят «Марш вышиванок» в честь дивизии СС «Галичина». На Украине полным ходом идёт реабилитация гитлеровских пособников и самой нацистской идеологии», — написал Азаров на своей странице в Facebook.

По его словам, сам факт проведения подобного мероприятия в городе-герое Киеве, где нацисты устраивали террор против местного населения, «весьма показателен».

Стыд и позор! Забыв об ужасах нацизма, в столице сегодня проводят марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина". В... Опубликовано Николай Янович Азаров Вторник, 27 апреля 2021 г.

Как заявили представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «острое возмущение всех демократических сил вызывает трусливая позиция власти» относительно марша в честь дивизии СС «Галичина». Там подчеркнули, что Киев, ссылаясь на карантин, «на всех уровнях блокирует празднование Дня Победы», но тут же «забывает о любых ограничениях», если речь идёт о радикалах.

«Власть предпочитает забиться в своих кабинетах и отсидеться в надежде, что погромщики уйдут, не до конца разгромив президентскую «лавку». Наверное, власть рассчитывает, что радикалы своими выходками отвлекут внимание общества от торговли страной, нищеты, мизерных пенсий и растущих тарифов. Но безнаказанность экстремистов только подчёркивает безответственность, слабость и бездеятельность нынешней государственной верхушки», — отмечается в заявлении партии.

Кроме того, эта политическая сила выступила с требованием к власти жёстко отреагировать «на провокацию последователей нацизма в соответствии с законом», уголовно преследовать и наказывать «лидеров и спонсоров сил, которые пропагандируют войну, насилие, ксенофобию, разжигают межэтническую, расовую и религиозную вражду, посягают на права человека».

Шествие в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина» во Львове*, 2016 год

РИА Новости

Накануне в центре украинской столицы впервые прошёл «Марш вышиванок» в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». Ранее подобное мероприятие организовывали только во Львове. Около сотни человек с флагами разных националистических организаций выкрикивали речовки, в том числе обещания «воевать в Москве».

«Мы — сила, которая ведёт войну на своей территории. Мы — сила, которая будет воевать в Москве», — приводит слова одного из участников шествия издание «Страна.ua».

Колонна прошла от метро «Арсенальная» через улицу Грушевского в сторону Майдана Незалежности, где завершила шествие коллективным фото на фоне плаката с нацистскими солдатами. Во главе колонны ехал автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой, из которого звучала украинская музыка. Шествующих сопровождало небольшое число полицейских.

Правоохранители не препятствовали участникам мероприятия, даже наоборот. На видео попали кадры, когда во время шествия пожилой мужчина начал обвинять собравшихся в прославлении фашизма и напоминать, что силы СС были признаны незаконными. Однако мужчину остановил полицейский, потребовав у него объяснить свои действия.

В контексте разбирательств

В сентябре 2020 года шестой апелляционный административный суд Киева отменил на Украине запрет символики дивизии СС «Галичина», который ранее наложил суд первой инстанции. В новом решении отмечалось, что такая символика якобы не является нацистской. Как заявили в пресс-службе суда, коллегией была удовлетворена жалоба Украинского института национальной памяти (УИНП) на вынесенный в мае 2020-го вердикт Окружного административного суда Киева.

Как отмечал тогда директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook, это решение позволит институту нацпамяти «спокойно героизировать дивизию СС «Галичина».

6-й аппеляционный административный суд удовлетворил аппеляционную жалобу Института наципамяти и отменил решение первой... Опубликовано Eduard Dolinsky Среда, 23 сентября 2020 г.

Осудила отмену запрета и партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Там отметили, что суд принял «чудовищное решение», забыв обо «всех трагедиях войны и ужасах нацизма, разрешил открыто популяризировать деятельность эсэсовцев» в стране.

Напомним, дивизия СС «Галичина» была создана в апреле 1943 года во Львове. Как отмечают историки, идея её формирования возникла у губернатора дистрикта Галиция Отто Вехтера. На призыв поучаствовать в борьбе против Советского Союза откликнулись около 80 тыс. украинских добровольцев, из которых затем и была сформирована дивизия. Её задействовали в карательных операциях против мирного населения, в частности, при уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где были заживо сожжены более 500 человек. Решением Нюрнбергского трибунала войска СС были признаны преступной организацией.

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина» во Львове, 2014 год

РИА Новости

© Павел Паламарчук

Дивизия СС «Галичина» просуществовала до лета 1944 года, пока Красная армия не разгромила её возле украинского города Броды. В последние десятилетия регулярно предпринимаются попытки по реабилитации отдельных подразделений СС, в том числе на Украине. Так, в 1991 году был установлен памятный знак под Бродами. Спустя три года после этого для карателей из «Галичины» создали особое мемориальное воинское кладбище в селе Червоное Львовской области. На Украине в честь дивизии проводятся ежегодные парады, в ряде городов, в частности в Ивано-Франковске и Тернополе, в память о «героях» дивизии СС «Галичина» были переименованы улицы.

«Ситуацию никто не контролирует»

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, факт проведения марша в честь дивизии СС вызывает недоумение и негодование.

«Мероприятие, посвящённое войскам преступной организации, проходит накануне Дня Победы. Непонятна позиция украинских властей, предпочитающих попустительствовать этому», — сказал Оленченко.

По словам источника RT в кабинете министров Украины, подобная акция в центре столицы говорит о том, что власти потакают националистам и боятся с ними конфликтовать.

«Полиция даже перекрывала ради националистов дороги. А в партии «Слуга народа» рассказывают, что ничего об этом не знали. Либо окружение президента не контролирует ситуацию в стране, либо это заигрывание с радикалами. И, кстати, такие акции могут дорого стоить Украине. Иностранные партнёры уже встревожены такими «маршами», запрещёнными во всех цивилизованных странах мира», — заявил собеседник RT.

Также по теме «Олицетворение сути государственной политики»: в России оценили киевское шествие в честь Бандеры Киев делает всё возможное для продолжения распада украинской государственности, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. Таким образом он...

Источник RT в украинском Министерстве иностранных дел рассказал, что на мероприятие в честь дивизии СС «Галичина» обратили внимание западные коллеги, у которых «может сложиться впечатление, что ситуацию в стране никто не контролирует».

«Тем более, всё это проходит в преддверии 9 Мая, от празднования которого Украина постепенно отказывается ради «поддержки европейских ценностей». А тут марш сторонников СС «Галичина» в самом центре Киева, который вызывает вопросы не только у зарубежных партнёров, но и у самих граждан страны, которые крайне негативно относятся к радикалам», — отметил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили RT в партии «Слуга народа», в офисе президента «никто не хочет конфликтовать с радикально настроенным сегментом, способным крушить всё на своем пути при полном попустительстве полиции».

«Видимо, на это закрывают глава. Никто не рискует устанавливать для радикалов рамки, а полная безнаказанность делает их почти героями», — сказал представитель «Слуги народа».

По словам Владимира Оленченко, радикалы всегда стремились распространить свою идеологию на всю Украину, однако «у них не хватает сил и представителей для этого».

«Но желание иметь свою трибуну в Киеве всегда было. Печально, что центральные власти позволили им это сделать. При этом неонацисты действуют в основном силой, нахрапом, бесцеремонно и цинично. Они после этого марша будут себя чувствовать усиленными и оказывать давление на остальное население Украины», — отметил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский

AFP

© CHARLES PLATIAU

При этом, как полагает Оленченко, если украинские власти не будут препятствовать радикалам, «неизбежны столкновения между неонацистами и теми, кто такой идеологии не приемлет».

Как резюмировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, на Украине на протяжении последних лет «всё более утверждается украинская идеология интегрального национализма».

«Проявление радикального национализма, который смыкается с нацизмом в разных формах, будет распространяться и дальше на Украине. В украинском правительстве много националистов, президент страны также ведёт себя как представитель этой идеологии, чтобы сохранить свою легитимность. По этой причине Киев, вероятно, и считает, что допустимо называть национальными героями тех, кто боролся против СССР даже в союзе с Гитлером», — заключил аналитик.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).