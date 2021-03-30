«Проявление политического маразма»: как Киев обиделся на слова о «русско-украинском поэте» Тарасе Шевченко

Совету национальной безопасности и обороны Украины следует проверить деятельность филиала Россотрудничества в Киеве. С таким обращением выступил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Его возмутила фраза сотрудников российского культурного центра о том, что Тарас Шевченко — «русско-украинский поэт». Глава Россотрудничества Евгений Примаков в ответ на это отметил, что у украинской стороны нет оснований «приватизировать» Шевченко по политическим причинам. Эксперты полагают, что подобная реакция Киева — результат поиска предлогов для окончательного разрыва гуманитарного сотрудничества с РФ.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны рассмотреть в ближайшее время вопрос о деятельности в Киеве филиала Россотрудничества (агентство при МИД РФ). Соответствующее заявление чиновник разместил в своём Telegram-канале.

«Филиал Госагентства «Россотрудничество» и его так называемый российский центр науки и культуры под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру», — написал Ткаченко.

Возмущение главы Минкульта Украины вызвал размещённый 9 марта на странице Россотрудничества в Facebook пост. В нём анонсировался телемост с «Русским домом» в Киеве, посвящённый Дню памяти «русско-украинского поэта» Тараса Шевченко.

Ткаченко подчеркнул, что недопустимо связывать фигуру Тараса Шевченко с русской культурой и Россией. Заявление о «русско-украинском поэте» Шевченко министр назвал «мелкой информационной провокацией». По его мнению, «это очередной пример попытки присвоения (Москвой. — RT) заслуг украинской и других национальностей».

С точки зрения Ткаченко, аналогичным образом Россия якобы пытается называть известного создателя ракетно-космической техники Сергея Королёва «русским» и присвоить себе «происхождение борща».

«Не дело — «приватизировать» Шевченко»

29 марта в пресс-службе МИД Украины назвали фразу о «русско-украинском поэте» Шевченко «манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие» писателя. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Шевченко был «непримиримым борцом за национальное и духовное возрождение Украины», а также за её освобождение «из-под гнёта России».

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко

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На выпады киевских властей в своём Telegram-канале отреагировал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. По его мнению, Украина не имеет права «приватизировать» Шевченко.

«Наш Русский дом в Киеве в начале марта провёл чудесный поэтический конкурс в самые «шевченковские дни» — «День Шевченко», хорошего русско-украинского поэта и писателя... Мы считаем, что не дело «приватизировать» Шевченко по причинам политики, тем более что прозу он вообще в основном на русском языке писал, много поэзии — по-русски», — отметил Примаков.

Претензии Ткаченко и МИД Украины вызвали недоумение и у опрошенных RT экспертов. Как отметил украинский политолог Александр Семченко, Шевченко и его наследие являются неотъемлемой частью русской и украинской культуры.

«То, что мы слышим по поводу Шевченко из уст киевских чиновников-«патриотов», — это очередное проявление политического маразма и безграмотности. Это попытка использовать любой повод, чтобы отрицать превалирующее влияние русской культурной среды на Украину, в том числе и на Шевченко, которого по большому счёту можно назвать и русским человеком», — сообщил в беседе с RT Семченко.

Шевченко вошёл историю двух государств как художник и талантливый поэт. Большую часть своей жизни он прожил на территории современной России. Особую роль в карьере писателя сыграл Санкт-Петербург, где он, ещё будучи крепостным, обучался у художника Василия Ширяева. После получения свободы Шевченко отучился в Санкт-Петербургской академии художеств.

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На творческом пути поэту помогали знаменитые русские деятели искусства: художник Карл Брюллов, поэты Василий Жуковский и Евгений Гребёнка. Именно они выкупили Шевченко из крепостничества. В Петербурге был издан и первый сборник стихов поэта «Кобзарь» (на современной Украине так нередко называют самого Шевченко).

Шевченко признаётся одним из выдающихся мастеров украинского изобразительного искусства и литературы. В то же время он написал немало произведений на русском языке, среди них драма «Назар Стодоля», поэмы «Слепая» и «Бесталанный», повести «Музыкант», «Художник», «Несчастный», «Капитанша».

«Шевченко писал стихи чаще на украинском, дневники — в основном на русском. Его вообще можно назвать скорее российским поэтом, потому что практически всё, что он создал, произошло в Российской империи, на территории России, и прежде всего в Петербурге. Там он долгое время жил и, собственно, умер. Уже потом его прах перевезли под Канев (Черкасская область. — RT)», — напомнил в комментарии RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По мнению эксперта, современные украинские власти пытаются «приватизировать» память о Шевченко, выдавая его деятельность за борьбу на «национально-освободительном» поприще. В частности, они трактуют антисамодержавные высказывания поэта, из-за которых он попадал в ссылки, как попытки противостоять «российскому гнёту».

«Я не думаю, что кто-то из «оскорблённых» украинских чиновников на самом деле глубоко знаком с творчеством и биографией Тараса Шевченко. Он, несмотря на сложные отношения с царскими властями, состоялся как мастер именно в русской культурной среде и при поддержке российских деятелей искусства», — подчеркнул Ищенко.

«Закрытие всех культурных отношений»

Комментируя ситуацию вокруг угроз Россотрудничеству со стороны Ткаченко, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не исключил возможного закрытия киевского отделения этой организации.

«Закрытие всех культурных, гуманитарных отношений сделано. Надо идти дальше. Власть жёстко выступает против всего русского... Ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому. — RT) и дальше нужно показывать, какой он антироссийский. Потом — вести разговор о разрыве уже и дипломатических отношений с Россией. Это следующий шаг», — цитирует Погребинского пресс-служба Россотрудничества.

Источник RT в кабинете министров Украины также говорит о том, что киевское руководство стремится максимально дистанцироваться от России, в том числе и на культурном направлении, хотя такая политика лишь усугубляет ситуацию внутри страны.

«Вместо того чтобы разрабатывать программы развития молодых людей, удержать талантливую молодёжь, которая уезжает учиться в страны ЕС, Минкульт напоминает о борще и Шевченко. Но как много людей уровня Шевченко вырастили на современной Украине? Вот этими вопросами должен задаваться Ткаченко и другие высокопоставленные чиновники», — отметил собеседник RT.

Здание Россотрудничества в Киеве

© ukr.rs.gov.ru

В свою очередь, источник RT в Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщил, что гуманитарные связи с Россией будут неизбежно деградировать.

«Я думаю, что в ближайшие годы эта ситуация будет лишь ухудшаться, поскольку речь идёт о стратегической цели руководства страны, направленной на выдавливание русской культуры и русского языка из публичного пространства. На мой взгляд, данный процесс невыгоден самой Украине, так как граждане нашей страны потеряют доступ к литературе на понятном им русском языке», — заявил собеседник RT.

Представитель партии «Слуга народа» в разговоре с RT также обратил внимание на то, что ослабление культурных и гуманитарных связей с Россией, которого добиваются киевские власти, «чревато падением интеллектуального и образовательного уровня украинцев».

«Выводит из душевного равновесия»

По мнению Ростислава Ищенко, деятельность на территории Украины Россотрудничества и других гуманитарных учреждений не имеет какого-либо политического, идеологического и пропагандистского содержания. Несмотря на это, как напомнил политолог, представительство РФ неоднократно подвергалось нападениям.

При попустительстве стражей порядка украинские радикалы позволяли себе акты вандализма, выкрикивание экстремистских лозунгов, угрозы физической расправой сотрудникам и посетителям. Подобными хулиганскими выходками националисты намеревались добиться прекращения работы Россотрудничества.

«Непонятно, чем и как Россотрудничество мешает Украине. Ведь в основном проводит некрупные мероприятия в формате лекториев, объединяет достаточно небольшую мирную русскую общину. Все мероприятия Россотрудничества подчёркнуто неполитические. Я думаю, что киевских чиновников и радикалов выводит из душевного равновесия само название организации, то, что оно ассоциируется с Россией», — предположил Ищенко.

Аналогичной точки зрения придерживается и Александр Семченко. По его мнению, украинские «патриоты» ищут повод для введения «санкций» против Россотрудничества.

«Абсолютная нелепость, что такими вопросами должен заниматься СНБО. Но спор по «русско-украинскому поэту» Шевченко действительно может быть представлен Киевом как угроза национальной безопасности Украины», — заключил Семченко.