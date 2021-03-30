«Фронт у нацистов был со всех сторон»: какую роль в Великой Отечественной войне сыграл командир партизан Алексей Фёдоров
- Алексей Фёдоров
- РИА Новости
- © Лев Иванов
30 марта 1901 года родился легендарный советский партизан Алексей Фёдоров. За свою жизнь он прошёл путь от батрака-подпаска до генерала и министра. Прославился Фёдоров благодаря своей деятельности в годы Великой Отечественной войны, когда в тылу врага он руководил партизанскими отрядами, для которых разрабатывал специальную тактику.
«Управленческий талант»
Алексей Фёдоров появился на свет в селе Лоцманская Каменка, которое впоследствии вошло в состав Днепропетровска. Он был незаконнорождённым и воспитывался в приёмной семье днепровского паромщика Максима Костыря.
«Не будь революции, я натерпелся бы немало в юности: на таких, как я, незаконнорождённых, ни одна порядочная девушка не глядела, замуж бы не пошла», — писал Фёдоров в своих мемуарах.
Начальное образование Алексей получил в двухклассном училище. Уже с 12 лет он вынужден был работать: сначала батраком-подпаском, а затем пастухом, коногоном, строителем. Некоторое время был разнорабочим в больнице.
В 1920 году Фёдоров вступил в ряды Красной армии и окончил кавалерийскую школу младших командиров, после которой получил назначение в 9-ю Кубанскую кавдивизию.
«На коне держался хорошо, но кубанских казаков лихостью не удивишь. Это всё были бородачи, прошедшие и немецкую, и гражданскую войны. Быть в их среде начальником, хоть и маленьким, я ещё не мог, поэтому стал адъютантом у командира эскадрона», — вспоминал Фёдоров.
Алексей Фёдоров участвовал в нескольких боях, но во время похода против банд Юрия Тютюнника заболел воспалением лёгких и в кавалерию уже не вернулся. После выздоровления он был назначен командиром взвода в железнодорожный полк, а в 1924 году демобилизован.
- Вступление Красной армии в Киев, лето 1920 года
- © Wikimedia Commons
Первым местом работы Фёдорова после армии стало строительство тоннеля на железной дороге Мерефа — Херсон. Алексей был помощником крепильщика. Занимался он и общественной деятельностью — входил в рабочком и был заведующим клубом. В 1927 году он вступил в партию, будучи к этому времени уже мастером. При первой же возможности Алексей Фёдоров получил образование, окончив курсы техников начального комбината управления железнодорожного строительства в Чернигове.
Он собирался поступать в институт, но судьба распорядилась иначе. По партийной разнарядке Фёдорова направили на должность председателя райпрофсовета в Корюковский район Черниговской области, а в 1933 году он перевёлся на партийную работу: был председателем контрольной комиссии и инструктором райкомов, а затем возглавил Лосиновский райком партии. В 1938 году Алексей Фёдоров стал первым секретарём Черниговского обкома КП(б) Украины.
«В 30 с небольшим лет он уже был серьёзным руководителем. Как мы видим, управленческий талант у него проявился ещё в довоенные годы. В совокупности с практическим военным опытом, полученным во время Гражданской войны, это стало важной предпосылкой для его будущих партизанских свершений», — рассказал RT военный историк Юрий Кнутов.
«Приблизил победу над нацизмом»
После начала Великой Отечественной войны Фёдоров вызвался остаться в подполье и был назначен первым секретарём Черниговского подпольного обкома партии.
В середине сентября 1941 года область оккупировали нацисты. Фёдоров принял на себя командование областным штабом партизанского движения и соединением партизанских отрядов. Оказавшись в стороне от основных партизанских сил, он около полутора месяцев пешком передвигался по тылам нацистов, собирая информацию и примыкая к различным группам попавших в окружение красноармейцев.
31 октября 1941 года Фёдоров под псевдонимом Фёдор Орлов издал приказ №1 по областному штабу руководства партизанским движением на Черниговщине, в котором перечислил выявленные им преступления нацистов, и поставил первые задачи партизанам: немедленно вывести из строя железную дорогу Прилуки — Нежин и уничтожать немецкие поезда, автомашины, склады. Кроме того, он распорядился ликвидировать ряд изменников Родины, причастных к преступлениям против своих соотечественников.
По словам кандидата исторических наук, доцента Государственного академического университета гуманитарных наук Дмитрия Суржика, уже к марту 1942 года отряд Фёдорова провёл 16 боёв с нацистами, подорвал пять складов и два завода, пустил под откос пять вражеских эшелонов.
Как отметил эксперт, 23 марта 1942 года отряд оказался в крайне сложном положении. В этот день 900 партизан под командованием Фёдорова дали 14-часовый бой семитысячной группировке нацистов и коллаборационистов, имевших артиллерийское вооружение. Попытка нацистов окружить партизанский лагерь провалилась. Бойцы Фёдорова нашли разрыв в порядках противника и отступили группами: одни — в Орловскую область, а другие — в леса на границе РСФСР, БССР и УССР. 18 мая 1942 года Алексей Фёдоров получил свою первую Золотую Звезду Героя Советского Союза.
- Алексей Фёдоров с партизанским командиром Дмитрием Медведевым и разведчиком Александром Лукиным
- © Wikimedia commons
Действуя в 1942 году на территории Брянской и Орловской областей, партизаны Фёдорова пустили под откос около 20 вражеских эшелонов и уничтожили свыше 400 нацистов.
По словам Дмитрия Суржика, в начале 1943 года Фёдоров командовал уже соединением из 12 партизанских отрядов общей численностью почти 5,5 тыс. бойцов. В марте соединение Фёдорова начало в тылу у немцев рейд на правобережную Украину, дойдя до Волыни.
«Такие люди, как Фёдоров, создавали партизанскую тактику. А его знаменитые рейды вошли в историю Великой Отечественной войны», — рассказал RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Как отметил Юрий Кнутов, действия отрядов Фёдорова тщательно планировались. Налётам и засадам предшествовала разведка. Именно под руководством Фёдорова была осуществлена одна из важнейших партизанских операций Великой Отечественной войны — «Ковельский узел». На фоне Курской битвы и дальнейших действий советских войск по освобождению Украины бойцы Фёдорова уничтожили на линиях Ковельского железнодорожного узла 549 эшелонов с нацистскими военнослужащими, военной техникой, боеприпасами и горючим. По словам экспертов, эти действия сыграли важную роль в обеспечении успехов Красной армии в 1943—1944 годах на территории УССР.
- Советские партизаны
- РИА Новости
«Деятельность партизан Фёдорова превратила немецкий тыл в сплошное дикое поле, где противник мог более или менее контролировать лишь основные линии коммуникаций. На борьбу с партизанами были вынужденно брошены весьма значительные силы, которые в ином случае оказались бы на фронте. Также партизаны нарушали хозяйственную деятельность врага на оккупированной территории, лишая его источника продовольствия и рабочей силы», — рассказал RT научный методист Музея Победы Александр Арсентьев.
Как отметил Михаил Мягков, партизаны Фёдорова сыграли важную роль в борьбе с украинскими националистами из различных фракций ОУН*. Кроме того, они собрали многочисленные документальные свидетельства работы боевиков ОУН-УПА на гитлеровцев.
«Абсолютное большинство жителей оккупированных нацистами территорий поддерживали партизан. Без этой поддержки — добровольцами, продовольствием, информацией — столь многочисленное партизанское движение просто не могло бы состояться», — подчеркнул Мягков.
По словам Дмитрия Суржика, соединение Фёдорова в общей сложности провело 158 боёв с нацистами и их пособниками, пустило под откос 675 эшелонов и восемь бронепоездов, уничтожило 26 нефтебаз и складов с горючим, 39 складов с боеприпасами и военным снаряжением. 4 января 1944 года Фёдоров, ставший к этому времени генерал-майором, был награждён второй Золотой Звездой Героя Советского Союза.
- Разведчица, кавалер 28 орденов и медалей СССР, почётная гражданка Чехии и Польши Мария Максимовна Бобырева и один из руководителей партизанского движения в Великой Отечественной войне, дважды Герой Советского Союза генерал-майор Алексей Фёдорович Фёдоров
- РИА Новости
- © Владимир Родионов
В 1944 году партизанское соединение Фёдорова встретилось с частями Красной армии и было расформировано. Сам Алексей Фёдоров занялся восстановлением разрушенной войной Украины. Он поочерёдно возглавлял Херсонский, Измаильский и Житомирский обкомы Компартии. В 1957 году он был назначен министром социального обеспечения УССР и оставался на этом посту 22 года. Современники отмечали, что он активно помогал подтверждать трудовой стаж людям, у которых из-за войны и изменения границ не было необходимых документов для начисления пенсий. Фёдоров неоднократно избирался депутатом советов разного уровня. Он также написал несколько книг о войне, наиболее известной из которых стала «Подпольный обком действует». Алексей Фёдоров скончался 9 сентября 1989 года в Киеве.
«Фёдоров — это один из символов партизанского движения, сумевший объединить вокруг себя настоящих патриотов. Благодаря ему у гитлеровцев в тылу земля буквально горела под ногами, фронт у них был со всех сторон. Можно сказать, что Алексей Фёдоров приблизил победу над нацизмом», — подытожил Михаил Мягков.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).