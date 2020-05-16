Из режиссёров в разведчики: как Пётр Вершигора боролся с нацистами в рядах партизан

115 лет назад родился Герой Советского Союза генерал-майор Пётр Вершигора. В молодости он начинал карьеру режиссёра, однако после нападения Германии на СССР пошёл на фронт, где попал в разведку. Вершигора помогал организовывать партизанское движение на оккупированных территориях Советского Союза. Возглавляемая им 1-я Украинская партизанская дивизия сыграла значительную роль в освобождении от нацистов и коллаборационистов Украины, Белоруссии и Польши. После завершения Великой Отечественной он преподавал в Высшей военной академии имени Ворошилова, написал несколько книг.

16 мая 1905 года в селе Севериновка Подольской губернии Российской империи в семье учителя родился будущий Герой Советского Союза Пётр Вершигора. Он рано потерял родителей и с двенадцати лет был вынужден самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, работая пастухом и помогая на мельнице. В 1920 году Пётр отправился искать лучшей судьбы в посёлок Рыбница и поступил в агрономическую школу, но не смог завершить обучение из-за того, что заболел тифом.

Вернувшись в родное село, Вершигора некоторое время работал секретарём сельсовета и режиссёром драмкружка, заведовал избой-читальней. Вскоре он также начал играть в составе сельского оркестра. В 1925 году Вершигору призвали в армию. С учётом полученных дома навыков, служил он в музыкальной команде.

Вернувшись в 1927 году к гражданской жизни, Пётр Вершигора поступил на режиссёрское отделение Одесского музыкально-драматического института. Несколько лет он работал режиссёром и сам выступал в различных театрах УССР и РСФСР, некоторое время преподавал в Одесском театральном училище.

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В 1936 году Вершигора решил попробовать себя в кино, для чего поступил в Московскую киноакадемию. Окончив её два года спустя, он был принят режиссёром на Киевскую киностудию. Вершигора написал пьесу, повесть «Чеколтан» и несколько рассказов, но эти рукописи были утеряны во время войны.

«Сразу после нападения Германии на Советский Союз Вершигора принял для себя решение участвовать в защите Родины. Сначала он стал наблюдателем ПВО, а затем был направлен в формируемую в Полтаве 264-ю стрелковую дивизию», — рассказал RT военный историк Юрий Кнутов.

Как потом с юмором писал в своих воспоминаниях сам Вершигора, изначально его, как одного из наиболее образованных добровольцев, назначали интендантом полка, но уже через два часа освободили от этой должности — вчерашний кинорежиссёр не смог правильно разделить на бойцов своего подразделения селёдку. Так он оказался помощником командира стрелкового взвода.

«В одном из первых же боёв комвзвода был убит, и Вершигора принял командование на себя. Всего за несколько недель он молниеносно прошёл путь от помкомвзвода до командира батальона. Это был ад боёв на Днепре летом 1941 года. Вершигора был ранен, но выжил, судьба берегла его для новых свершений», — отметил Кнутов.

Бой на Днепре

РИА Новости

© Леонид Бать

Согласно воспоминаниям самого Вершигоры, в ходе боёв в районе Канева он впервые столкнулся с деятельностью спецслужб — участвовал в задержании заброшенных в советский тыл гитлеровских агентов.

По словам Юрия Кнутова, позднее Вершигора с группой бойцов оказались в окружении, но они смогли захватить у немцев машину и проехали на ней около 100 км в сторону советских позиций, после чего преодолели линию фронта и вышли к своим. Бывшему кинорежиссёру попытались подобрать более близкий ему вид деятельности и назначали в политотдел армии начальником бригады фотокорреспондентов, но Вершигора видел своё фронтовое предназначение иначе. Он мечтал воевать с врагом с оружием в руках.

Разведчик Ковпака

«С учётом того, как Вершигора проявил себя в начале войны, на него обратили внимание в разведке. Так он оказался в системе ГРУ», — заявил в беседе с RT историк спецслужб Александр Колпакиди.

Весной 1942-го Пётр Вершигора был зачислен в разведывательный отдел штаба Брянского фронта. Пройдя краткую специальную подготовку, он был 13 июня того же года заброшен в тыл врага.

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«Действуя в связке с партизанами, Вершигора контролировал деятельность железнодорожной станции Брянск-II, докладывая в центр о перемещении поездов. Однажды во время скопления в районе станции большого количества эшелонов с боеприпасами и живой силой противника, партизаны подорвали подъездные пути. Вершигора настоял по радиосвязи на нанесении по железнодорожному узлу авиаудара. За чрезмерную жёсткость при отстаивании своего мнения его отчитали, а за успех операции наградили Орденом Красного Знамени», — рассказал Кнутов.

По его словам, выполняя задания за линией фронта, Вершигора проявил себя как грамотный и мужественный разведчик. Было принято решение направить его в группу Сидора Ковпака, известную как Путивльский партизанский отряд.

«Ещё в брянских лесах, перед выходом в рейд, к нам прибыл Пётр Петрович Вершигора, получивший у партизан прозвище Борода. Сначала его называли у нас фотографом, так как он никогда не расставался с «Лейкой». Этот бородач, бывший кинооператор, спустившийся в тыл врага на парашюте, оказался по своему характеру прирождённым разведчиком, человеком исключительной выдержки и самообладания. Он стал моим помощником по разведке. Под его руководством работала группа дальних разведчиков», — так описал начало работы с Вершигорой в своих воспоминаниях сам Ковпак.

Партизанское соединение Сидора Ковпака. Пётр Вершигора (в центре) с партизанами во время прослушивания сводки Совинформбюро

РИА Новости

© Леонид Коробов

Как рассказал Юрий Кнутов, в 1942—1943 годах отряд Ковпака совершил ряд рейдов по тылам противника на территории Украинской и Белорусской ССР. 12 июня 1943 года начался самый известный — Карпатский — рейд соединения Ковпака. Выдвинувшись с Житомирщины, партизаны прошли мимо Ровно и Тернополя, после чего углубились в горы. За время рейда бойцы Ковпака нанесли огромный ущерб нефтяной промышленности противника, разгромили 17 гитлеровских гарнизонов, пустили под откос 19 эшелонов, убили до 5 тыс. вражеских военнослужащих. Заблокировав железную дорогу, отряд Ковпака оказал огромную помощь советским войскам, участвующим в Битве на Курской дуге. За четыре месяца бойцы Ковпака прошли с боями более 2 тыс. км.

В рейде участвовало около полутора тысяч партизан. Чтобы заблокировать и попытаться уничтожить их, гитлеровцы задействовали порядка 60 тыс. своих военных и коллаборационистов, в том числе снятые с фронта части. Партизанам пришлось бросить обоз и выходить из окружения несколькими отрядами. Группа под руководством Вершигоры оказалась одной из наиболее организованных.

За время работы с Ковпаком Вершигора отправил в Центр более 300 радиограмм и несколько десятков письменных докладов, содержащих ценные сведения о противнике.

В ходе Карпатского рейда погиб комиссар отряда Семён Руднев, а у самого Ковпака на фоне ранения в ногу и застарелых травм резко ухудшилось состояние здоровья. Заслуженному командиру предложили отдохнуть и выбрать себе замену. Ковпак остановился на кандидатуре Вершигоры.

Кавалерийский рейд партизанской дивизии Ковпака

РИА Новости

© Леонид Коробов

Партизанская дивизия

В декабре 1943 года на базе Путивльского партизанского отряда была создана 1-я Украинская партизанская дивизия им. дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака. Её командиром официально назначили Петра Вершигору. Выйдя в тыл противника, дивизия совершила два больших рейда по территории Западной Украины, Польши и Белоруссии. Чтобы деморализовать врага, Вершигора официально ввёл в своем соединении военную форму. Партизаны носили погоны Красной армии и головные уборы со звёздочками. Появление красноармейцев глубоко в тылу нацистов шокировало как немцев, так и местных коллаборационистов.

«Дивизия под руководством Вершигоры сыграла очень большую роль в борьбе не только с гитлеровцами, но и с бандеровцами, а также с другими националистическими группировками», — рассказал Александр Колпакиди.

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В частности, бойцы дивизии разгромили курень УПА* и действовавшую при ней подстаршинскую школу, которыми руководил бывший комендант гитлеровской вспомогательной полиции Порфирий Антонюк.

«В наших руках были документы, свидетельствующие о сговоре гитлеровских тыловых органов охраны и администрации с бандеровцами. Бандеровская верхушка лихорадочно торопилась организационно укрепить свой союз с гестаповцами. Истинные приверженцы Бандеры готовились к подпольной борьбе против советской власти — запасались оружием, налаживали связь по радио», — писал в своих воспоминаниях Вершигора.

Бойцы дивизии уничтожали руководство коллаборационистских группировок, а насильно мобилизованная в УПА западноукраинская молодёжь с оружием переходила под командование Вершигоры.

По словам Юрия Кнутова, партизанская дивизия серьёзно нарушила коммуникации нацистов, нанесла противнику значительный ущерб в живой силе и технике (уничтожив даже несколько самолётов) и подорвала моральный дух гитлеровцев. Вершигора оказал существенную помощь в успешном проведении наступления советских войск в Белоруссии и на Западной Украине летом 1944 года.

3 июля 1-я Украинская партизанская дивизия соединилась с частями Красной армии в районе Барановичей. 6 августа 1944 года Вершигоре было присвоено воинское звание генерал-майора, а 7 августа он стал Героем Советского Союза.

Кадр из фильма «От Буга до Вислы». В роли Петра Вершигоры — Михай Волонтир

© kino-teatr.ru

«После войны Вершигора был назначен преподавателем Высшей военной академии имени Ворошилова — будущей академии Генштаба. Здесь нужно понимать, что в то время в войсках было множество опытных офицеров, и для подготовки будущих поколений военачальников выбирали лучших из лучших, уникальных личностей», — заявил в беседе с RT действительный член Академии военных наук Андрей Кошкин.

Одновременно с преподаванием Вершигора активно занялся литературной деятельностью, написав ряд художественных и научно-популярных произведений. За книгу «Люди с чистой совестью» он был удостоен Сталинской премии.

«Вершигора подготовил также серьёзные научные труды по истории партизанского движения, которые позже, к сожалению, были подзабыты», — отметил Александр Колпакиди.

В 1955 году Пётр Вершигора вышел в отставку и возглавил военный отдел журнала «Знамя». 27 марта 1963 года он умер. В различных городах СССР в память о нём были установлены памятники, переименованы улицы и заведения культуры. В 1980 году на основе его произведений была снята кинодилогия «От Буга до Вислы».

Могила Петра Вершигоры

© Wikimedia commons / SerSem

«Подвиги Вершигоры — это общее достояние всех народов СССР. Однако, объективно нужно признать, что наибольшая часть его жизни связана с Украиной. В УССР он превратился из режиссёра в ночной кошмар бандеровцев и нацистов. На примере таких героев можно воспитывать новые поколения. Однако в Киеве сегодня не только предпочитают о нём лишний раз не вспоминать, но и всерьёз обсуждают возможность переименования названных в его честь объектов», — рассказал Кошкин.

По словам Александра Колпакиди, жизнь Вершигоры — это свидетельство того, как в человеке «могут раскрываться самые неожиданные таланты».

«К сожалению, писали о нём меньше, чем о других разведчиках и партизанах. И это нужно исправлять. Вершигора — сильная и яркая личность, он пользовался огромным авторитетом», — подытожил Колпакиди.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).