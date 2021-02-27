Националисты устроили митинг возле офиса генпрокурора Украины
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что сторонники Стерненко вели себя агрессивно и бросали петарды в здание генеральной прокуратуры, а также жгли фаеры.
По данным издания, эту акцию радикалы называют бессрочной, но основная масса протестующих уже начала расходиться.
Ранее в Киеве возле офиса президента Украины Владимира Зеленского произошли столкновения полиции со сторонниками Стерненко. В результате противостояния пострадали около 30 полицейских, открыто уголовное дело. Задержаны 24 человека.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).