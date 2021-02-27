Украинские националисты устроили митинг возле офиса генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Они пришли выразить поддержку своему приговорённому к тюремному сроку соратнику Сергею Стерненко — экс-главе одесской ячейки «Правого сектора»*.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что сторонники Стерненко вели себя агрессивно и бросали петарды в здание генеральной прокуратуры, а также жгли фаеры.

По данным издания, эту акцию радикалы называют бессрочной, но основная масса протестующих уже начала расходиться.

Ранее в Киеве возле офиса президента Украины Владимира Зеленского произошли столкновения полиции со сторонниками Стерненко. В результате противостояния пострадали около 30 полицейских, открыто уголовное дело. Задержаны 24 человека.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).