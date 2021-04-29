Спикер Верховной рады осудил марш неонацистов в центре Киева

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков осудил проведение марша в центре Киева по случаю годовщины формирования нацистской дивизии СС «Галичина», который организовали ультраправые радикалы.

«Отношусь плохо... Пропаганда нацизма, пропаганда войск вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам (имиджа. — RT) ни внутри общества, ни за рубежом. Я надеюсь, что мы все хорошо помним, что принесла война на Украину. Фактически нет ни одной семьи, которая бы не потеряла близких в этой войне», — сказал председатель Рады на брифинге для журналистов, его слова приводит ТАСС.

По словам Разумкова, он считает неуместным популяризацию в стране войск СС, и дивизии «Галичина» в том числе. Ответ властей в данном случае должен соответствовать закону, добавил он.

Также мероприятием возмутился глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Зигование — это нарушение закона. Сегодня по этой теме у нас будет заявление от фракции. Мы живём в демократической стране, и такие вещи запрещены законом. Никто не знал, что этот марш вообще будет. В стране так много всего, что следить за небольшой группой радикальных движений просто нет времени», — сказал он в беседе со «Страна.ua».

Как сообщало РИА Новости, 28 апреля в центре Киева впервые прошёл «Марш вышиванок», он был посвящён годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. До этого марш проводили только во Львове. Колонну сопровождало небольшое число полицейских, в акции приняли участие около 100 человек, отмечало агентство.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, летом следующего года Красная армия разгромила её близ украинского города Броды. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией.

Подробнее о дивизии СС «Галичина» — в материале RT.