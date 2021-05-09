«Говорить о свободе слова не приходится»: как на Украине планируют наладить работу Центра противодействия дезинформации

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации. Согласно документу, организация должна «выявлять и противодействовать дезинформации», улучшать медиаграмотность населения и подготавливать аналитические материалы для СНБО. По мнению экспертов, создание этого института было поддержано внешними силами, которые стремятся оградить население Украины от «российского информационного влияния». При этом лично Зеленский намерен использовать новую структуру как инструмент усиления давления на оппозицию, считают политологи.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил положение о создании Центра противодействия дезинформации (ЦПД), сообщает пресс-служба офиса главы государства. Предельная численность сотрудников этой организации составляет 52 человека.

Руководителя ЦПД назначает президент Украины. В процессе создания структуры на эту должность была назначена Полина Лысенко, успевшая до этого поработать в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), Генпрокуратуре и ПАО «Украинская железная дорога».

Центр противодействия дезинформации непосредственно подчинён Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь этого ведомства осуществляет общую координацию деятельности ЦПД, штат которого, в свою очередь, обязан проводить мониторинг информационного пространства и предоставлять СНБО аналитические материалы.

«Центр должен проводить анализ и мониторинг событий и явлений в информационном пространстве, состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве», — говорится на сайте президента Украины.

Номинальная цель работы учреждённого Зеленским центра заключается в противодействии «угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере».

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Предполагается, что на практике ЦПД будет противодействовать «дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям», а также «должен предотвращать попытки манипулирования общественным мнением».

«Кроме того, центр будет участвовать в разработке и реализации стратегии информационной безопасности, осуществлении анализа состояния её реализации, в частности в вопросах противодействия дезинформации», — сообщает пресс-служба украинского президента.

Как пояснил источник RT в офисе Зеленского, глава государства уделяет большое внимание тому, как СМИ освещают его деятельность. В связи с этим на ЦПД будет возложена функция надзора за негативом, который публикуется в его адрес.

«Сейчас украинские СМИ, которые решаются открыто критиковать президента, можно пересчитать по пальцам одной руки. Напомню, что часть сайтов уже заблокировали. И такая политика будет продолжаться», — говорит источник.

Борьба с «российской пропагандой»

О необходимости создания в Киеве Центра противодействия дезинформации Зеленский заявил ещё в сентябре 2020 года, выступая на прошедших в онлайн-формате дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН. Он назвал Украину одной из стран, которая «активно противодействует пропаганде и информационным атакам» с 2014 года.

11 марта в ходе форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм» состоялась презентация ЦПД. Как рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, центр будет отслеживать «фейки» и работать над повышением медиаграмотности граждан. Подобная деятельность, как считает глава ведомства, поможет эффективнее бороться с манипуляциями «страны-агрессора».

«Двигаясь в этом направлении в сотрудничестве с СНБО, с офисом вице-премьера по вопросам европейской интеграции, МИД, Минцифры, надеемся в ближайшее время ответить на те вызовы, которые даёт нам «российская пропаганда», — сказал Ткаченко на презентации ЦПД.

В свою очередь, глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что современная Украина является страной, где «контринформация, в первую очередь со стороны Российской Федерации, используется постоянно». Однако, по словам чиновника, Украина успела накопить немалый опыт противодействия «пропаганде» Москвы.

В планах Киева превратить ЦПД в международную структуру по сбору и анализу информации для обеспечения «безопасности» Украины и оказания «помощи» её партнёрам. Об этом Ермак сообщил 6 апреля на встрече с послами «Большой семёрки», Финляндии, Израиля, а также с главами представительств ЕС и НАТО в Киеве.

«Надеюсь, что Центр станет не только украинским центром противодействия дезинформации, но и международным... Хотим, чтобы наше противодействие и профилактика защищала не только нас, но и наших партнёров. Думаю, что у каждой страны есть свой печальный опыт дезинформации, которая распространяется РФ», — заявил Ермак.

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Стоит отметить, что в первоначальные планы Киева входило открытие именно международного Центра противодействия дезинформации — об этом говорил Зеленский на дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН. Однако украинским властям не удалось привлечь представителей зарубежных государств, и ЦПД заработал как украинская организация.

Новый государственный орган станет одним из элементов формирующейся инфраструктуры, направленной на борьбу с «информационным влиянием» Москвы. Так, в начале апреля на Украине начал работу Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Данный институт подчинён Министерству культуры, но, по выражению Ткаченко, «будет находиться в коммуникации с СНБО».

«Под контролем президента»

Опрошенные RT эксперты считают, что деятельность Центра противодействия дезинформации будет носить преимущественно репрессивный характер. Материалы, подготовленные ЦПД, станут использоваться властями для обоснования новых санкций и уголовного преследования работающих на русскоязычную аудиторию медиаресурсов и любых других неугодных офису президента СМИ.

Как пояснил в комментарии RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, по большому счёту Центр противодействия дезинформации «будет бороться с российским влиянием в медиапространстве и тем, что не нравится верховной власти».

«По своему правовому статусу этот центр станет ещё одним консультационным органом при СНБО. Но очевидно, что его материалы будут находиться под контролем президента. Они могут передаваться в правоохранительные органы, а потом становиться основанием для введения санкций или принятия других репрессивных мер», — прогнозирует Бортник.

Выведенные из сетки вещания телеканалы ZIK, «112 Украина» и NEWSONE

РИА Новости

Напомним, в феврале под ограничительные меры СНБО попали оппозиционные украинские телеканалы ZIK, «112 Украина» и NEWSONE. По словам Зеленского, эти СМИ вводили граждан в заблуждение, неадекватно освещая ключевые для страны вопросы, включая конфликт в Донбассе, который назывался в сюжетах гражданской войной.

Лишение лицензии на вещание трёх телеканалов противоречило конституции Украины, но тем не менее было поддержано западными государствами. Как сообщил источник RT в партии «Слуга народа», Центр противодействия дезинформации также был учреждён с одобрения Соединённых Штатов.

«Американцам не нравится, что в регионах Украины продолжают смотреть официально запрещённые российские телеканалы. Они хотят формировать «правильную» повестку дня при помощи лояльных СМИ и других институтов. К тому же такая политика обходится им совсем недорого», — рассказал источник.

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Собеседник RT в Министерстве культуры Украины тоже считает, что Соединённые Штаты намерены максимально сократить доступ украинцев к русскоязычным СМИ. В этом направлении как раз и будет работать Центр противодействия дезинформации.

«США не скрывают, что поддерживают «независимые» СМИ, вещающие на Украине на государственном языке. Но журналистика в стране находится на невысоком уровне, и привлечь внимание аудитории, особенно с развитием интернета, очень сложно. Центр противодействия дезинформации станет дополнительным инструментом борьбы с российской пропагандой», — сообщил представитель Минкультуры.

По мнению Руслана Бортника, США и другие страны — участницы «Большой семёрки» действительно рассчитывают, что с запуском ЦПД Киев будет эффективнее бороться с «российским информационным влиянием». Однако, как считает политолог, офис президента в большей степени намерен использовать ЦПД как рычаг давления на политических оппонентов.

«Учреждение этого центра означает, что информационная конкуренция различных политических сил на Украине будет протекать за рамками демократических принципов. Если общество живёт в правовом поле, то для противодействия «фейкам» совершенно не нужен отдельный институт — достаточно расширить законодательство и привлекать нарушителей по суду к ответственности», — пояснил Бортник.

Аналогичный взгляд на ситуацию и у преподавателя РАНХиГС Сергея Маргулиса. По словам эксперта, ЦПД необходим для снижения популярности российских СМИ и усиления давления на партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которая «съедает» рейтинг пропрезидентской партии «Слуга народа» и самого Зеленского.

«Обоснований создания этого центра много, но, как я думаю, он прежде всего направлен на противодействие российским телеканалам, которые по-прежнему популярны на Украине, и борьбу с ОПЗЖ. Зеленский как бы предупреждает, что СМИ, которые его критикуют либо отходят от официальной повестки дня, могут сильно пострадать. Говорить о свободе слова в таких условиях, конечно, не приходится», — резюмировал Маргулис.