США профинансируют программу развития региональных СМИ на Украине

Госдепартамент США намерен выделить до $350 тыс. на поддержку независимых медиаорганизаций, которые могли бы посодействовать развитию малых и региональных СМИ на Украине. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Отдел по связям с общественностью посольства США на Украине открывает приём заявок от украинских медиаорганизаций на реализацию программы повышения журналистских стандартов, этики, а также развития потенциала небольших, особенно региональных, средств массовой информации посредством профессионального обучения», — уточняется в документе.

Принятым в программу «независимым украинским медиаорганизациям» предстоит провести отбор малых и региональных СМИ для работы с ними в форме мастер-классов и тренингов.

В описании гранта отмечается, что в рамках таких образовательных мероприятий подрядчики будут заниматься развитием «высококачественной и заслуживающей доверия журналистики», содействием созданию «инновационного контента» местными СМИ, повышением уровня медиаграмотности украинских журналистов и так далее.

Для этого, как следует из документа, каждый из потенциальных участников инициативы может получить от $40 тыс. до $70 тыс. При этом общий бюджет, который Госдеп планирует выделить на реализацию программы, не должен превышать $350 тыс.

В феврале 2020 года сообщалось о намерении Вашингтона объединить усилия СМИ и гражданского общества Украины, чтобы поддержать «единство и сплочённость» жителей страны. Для этого из американского бюджета планировалось выделить $691 тыс.