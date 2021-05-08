Зеленский утвердил на Украине центр противодействия дезинформации

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил создание на Украине центра противодействия дезинформации с максимальной численностью 52 штатных работника.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Государственному управлению делами совместно с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины принять в установленном порядке меры по размещению и обеспечению функционирования центра противодействия дезинформации», — говорится в документе.

Украинскому правительству поручено обеспечить взаимодействие центральных органов исполнительной власти и центра противодействия дезинформации, определить условия оплаты труда работников центра, а также решить вопрос его финансирования.

В конце марта Зеленский подписал указ о создании центра противодействия дезинформации.