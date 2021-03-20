На Украине создан центр противодействия дезинформации

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в стране центра противодействия дезинформации, сообщает его пресс-служба.
На Украине создан центр противодействия дезинформации
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«В соответствии со ст. 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года «О создании центра противодействия дезинформации», — говорится в документе.

Вести контроль за выполнением решения поручено секретарю СНБО Украины Алексею Данилову.

В решении украинского СНБО о создании центра указано, что его задачей станет противодействие текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, эффективная борьба с пропагандой и деструктивными дезинформационными кампаниями, а также недопущение манипулирования общественным мнением.

Ранее Зеленский заявил, что центр противодействия дезинформации в будущем должен превратиться в международный хаб борьбы с пропагандой и распространением недостоверных сведений во всём мире.

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