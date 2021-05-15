«Пустота обвинений»: как в ГП Украины заявили об отсутствии доказательств «финансирования терроризма» Медведчуком

Украинская Генпрокуратура не имеет доказательств «финансирования терроризма» со стороны депутата Рады и главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом заявил заместитель генпрокурора Украины Роман Говда. Тем не менее он отметил, что прокуратура намерена настаивать на замене домашнего ареста политика на заключение под стражу. Медведчука подозревают в госизмене и ряде других преступлений. Преследование лидера оппозиционной партии президент Украины Владимир Зеленский объяснил «борьбой с олигархами». Сам Медведчук все обвинения отвергает, называя дело против себя политически мотивированным. Эксперты также считают, что власти Украины пытаются оказать давление на оппозицию, критикующую нынешний курс страны.

Генпрокуратура Украины не имеет достаточных доказательств причастности главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутата Рады Виктора Медведчука к финансированию терроризма. Об этом заявил заместитель генпрокурора Роман Говда в эфире телеканала «1+1».

«Прокуратура имеет право давать юридическую оценку и объявлять о подозрении только по тем фактам и обстоятельствам, которые считает убедительными для себя и по которым есть достаточно доказательств», — добавил прокурор.

Однако, как заявил Говда, прокуратура намерена оспорить решение суда об избрании для Медведчука домашнего ареста в качестве меры пресечения и будет настаивать на заключении политика под стражу.

«Завтра-послезавтра в законном порядке будет опубликовано решение суда. Мы его оценим, после чего, несомненно, будет возможность оспаривать. Думаю, мы воспользуемся этим вариантом», — заявил Говда.

Напомним, накануне Печерский суд Киева отправил Медведчука под домашний арест. Мера пресечения была выбрана в рамках уголовного дела против политика. Его подозревают в ведении подрывной деятельности против Украины и ряде других преступлений. В частности, Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и хищении ресурсов в Крыму.

На заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины

РИА Новости

Сам Медведчук считает обвинения политически мотивированными и направленными против оппозиции.

Уголовное дело стало продолжением введённых в феврале санкций против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и ещё ряда лиц. СНБО страны обвинил их в финансировании терроризма. Под террористами власти Украины в этом случае подразумевают структуры самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Как заявили в партии ОПЗЖ, преследованием Медведчука власти Украины устанавливают в стране диктатуру и беззаконие.

«Ни на один вопрос судьи о наличии доказательств вины Виктора Медведчука прокуроры просто не смогли ответить», — отмечается в заявлении партии.

Именно из-за «пустоты обвинений» суд выбрал домашний арест для политика, а не содержание в СИЗО, считают в ОПЗЖ. И потому единственный мотив властей в преследовании Медведчука — это стремление оказать давление на оппозицию, уверены авторы заявления.

Похожие оценки прозвучали и в Кремле. Как отметил президент России Владимир Путин, комментируя действия украинских властей в отношении украинской оппозиции, Киев проводит зачистку политического поля «от тех сил, которые выступают за мирное разрешение» конфликта в Донбассе и за добрососедские отношения с Москвой.

Отметим, если прежде уголовное преследование депутата Рады возможно было лишь с согласия украинского парламента, то начиная с прошлого года это положение было изъято из законодательства страны — по инициативе Владимира Зеленского депутатская неприкосновенность была практически отменена. При этом эксперты с самого начала прогнозировали, что подобное решение даст исполнительной власти возможность преследовать инакомыслящих политиков.

Поддерживая американскую линию

Между тем 14 мая президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в украинском издании «Фокус» колонку под заголовком «Минус Медведчук. В чём смысл политики деолигархизации в Украине и кто будет следующим». Политик связал арест Медведчука с кампанией по деолигархизации, которую Киев инициировал в марте 2021 года.

«Впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. Он был лишён возможности использовать медиаактивы и государственное имущество во вред стране. Будут ещё минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами», — говорится в статье Зеленского. При этом украинский президент не привёл ни одного факта, позволяющего причислить Медведчука к олигархам.

Однако буквально в начале мая этого года журнал «Forbes Украина» впервые включил Виктора Медведчука в список богатейших людей страны. Политик сразу оказался на 12-м месте, издание оценило его состояние в $620 млн.

Ранее, в марте 2021 года, украинские СМИ опубликовали данные о денежных активах Медведчука, основанные на его декларациях за 2019 и 2020 годы. По этой информации, в 2020 году активы политика и его семьи составляли около €14,4 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko

При этом в рейтинге Forbes богатейших жителей Украины, опубликованном в 2020 году, Медведчука не было, хотя в списке фигурировали даже сравнительно скромные состояния $90—100 млн.

Эксперты сомневаются в том, что всего за год Медведчук смог нарастить свои активы до более половины миллиарда долларов или же что Forbes мог «не заметить» ранее обладателя такого крупного состояния.

«У Медведчука, конечно, есть какие-то активы, но он никогда не работал в бизнесе, только в политике. Но власть пытается привлечь на свою сторону общественное мнение, подавая дело против Медведчука как борьбу с олигархом. Однако все понимают, что никакого отношения к противостоянию олигархии это дело не имеет», — отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Похожей точки зрения придерживается и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Нет точного определения того, кто такой олигарх. Естественно, Медведчук не бедный человек, это видно по тому, как он организовывал за последние несколько лет собственную медиаструктуру. Однако для всех очевидно, что преследуют его исключительно по политическим мотивам. Что касается рейтинга «Forbes Украина», то это же американское издание, и оно поддерживает американскую линию. Такие СМИ сделают всё возможное, чтобы создать проблемы тем, кто не поддерживает проамериканский курс для Украины», — пояснил политолог.

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По мнению Погребинского, электорат ОПЗЖ не поверит в озвученную Зеленским версию.

«Напротив, на фоне уголовного преследования политические позиции Медведчука только укрепились. Потому что всем ясно, что дело не имеет объективных оснований», — добавил эксперт.

Аналогичное мнение высказал источник RT в Министерстве экономики. По его словам, сейчас Киев действительно пытается развернуть кампанию против олигархов по требованию Запада. Однако дело против руководства ОПЗЖ никакого отношения к этой кампании не имеет.

«Что касается активов Медведчука, то часть журналистов опирается на данные его деклараций, а те, кто получают западные гранты, приписывают ему активы по всему миру. Владеет ли он на самом деле всеми этими активами, неизвестно. Однако ясно, что Зеленский причислил его к олигархам по сугубо политическим соображениям. Очевидно, что это инициатива даже не украинских властей, а Запада. Украина не должна вступать в диалог с Россией, а те, кто это предлагает, столкнётся с проблемами, как Медведчук», — пояснил источник.

По политическим мотивам

По мнению экспертов, гонения на Медведчука и других представителей ОПЗЖ имеют исключительно политическую подоплёку.

ОПЗЖ составляет серьёзную конкуренцию партии Зеленского «Слуга народа». Как показал опрос, проведённый в марте Социологической группой «Рейтинг», за «слуг» готовы проголосовать 20,8% определившихся с выбором респондентов, за ОПЗЖ — почти 15%. Партия уступает «Европейской солидарности» лишь 0,2%.

При этом в прошлом году ОПЗЖ занимала второе место в рейтинге партийных симпатий населения. По результатам опроса КМИС (Киевский международный институт социологии), проведённого в конце мая — начале июня 2020 года, ОПЗЖ опередила «Европейскую солидарность» и получила 17,7% в рейтинге политических сил Украины.

Однако после запрета властями в феврале 2021 года оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NEWSONE рейтинг ОПЗЖ снизился до 8,3%, а рейтинг «Слуги народа», напротив, поднялся.

РИА Новости

Напомним, в феврале 2021 года власти Украины ввели санкции против оппозиционных телеканалов. Как заявил тогда Владимир Зеленский, они якобы вводили в заблуждение украинских граждан по ряду вопросов.

Позднее к гонениям на оппозиционные каналы присоединилась и администрация американской компании YouTube, заблокировав доступ к их аккаунтам на видеохостинге.

Источник RT в офисе президента считает, что высокий рейтинг ОПЗЖ в прошлом году встревожил окружение Зеленского.

«Поэтому были закрыты оппозиционные телеканалы, идёт давление на самого Медведчука. Хотя в итоге это может привести к репутационным потерям для самого Зеленского», — полагает источник.

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Согласен с этой точкой зрения и Михаил Погребинский. По словам эксперта, одна из причин преследования ОПЗЖ заключается в том, что партия отбирает голоса у «Слуги народа».

«Кроме того, США хотят, чтобы Украина избавилась от пророссийских политиков. По сути, сейчас Украина движется в сторону автократии. Однако даже для полноценной автократии нужна фигура сильного автократа. Зеленским же просто пользуются другие силы, включая США и представителей украинского крупного капитала», — пояснил эксперт.

При этом Запад, на словах призывая к укреплению демократии, на деле не хочет даже для вида одернуть Киев, когда власти Украины прибегают к откровенно репрессивным мерам, подчёркивают эксперты.

«Западные партнёры не отличаются последовательностью, когда речь идёт об Украине. Политическая целесообразность доминирует в политике ЕС и США в отношении Украины, и это всё чаще приводит к грубым нарушениям прав человека в стране», — подвёл итог Руслан Бортник.