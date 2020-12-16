Опрос: 42% украинцев назвали Зеленского главным разочарованием года

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Социологическая служба центра Разумкова опубликовала результаты опроса, которые показывают, что 42,1% украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского главным разочарованием года среди политиков.
Опрос: 42% украинцев назвали Зеленского главным разочарованием года
  • ©president.gov.ua

Второе место в данной категории, как говорится в исследовании, занимает бывший президент Украины Пётр Порошенко (10,4%), а третье — глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук (2,3%).

Вместе с этим почти 20% опрошенных украинцев назвали Зеленского политиком года. За ним в данной категории вновь следует Порошено (10,4%), а третью позицию занимает сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (5,3%).

Также в опросе 66,8% респондентов заявили, что в настоящий момент события на Украине развиваются «в неправильном направлении».

Ранее опрос центра Разумкова показал, что большинство украинцев не доверяют Зеленскому.

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