Опрос: большинство украинцев не доверяют Зеленскому

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Социологическая служба центра Разумкова опубликовала результаты опроса, которые показывают, что большинство жителей Украины не доверяют украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Опрос: большинство украинцев не доверяют Зеленскому
  • РИА Новости

«Несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Зеленскому (ему доверяют 33%, однако не доверяют 62%)», — говорится в презентации опроса, опубликованного на сайте центра.

Отмечается, что остальные респонденты отказались отвечать на вопросы опрашивающего либо не определились с ответом.

Вместе с этим подчёркивается, что большинство респондентов «выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике». 

Уточняется, что экс-президенту Украины Петру Порошенко доверяют 22% и не доверяют 73% людей. Наименьший уровень недоверия у граждан (57%) к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову, при этом ему доверяют 30% респондентов.

Ранее Национальный демократический институт США, поддерживаемый американским правительством, опубликовал результаты опроса украинских граждан о политической ситуации в стране.

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