Опрос показал отношение украинцев к политике Зеленского

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Юлия Гуреева
Национальный демократический институт США (NDI), поддерживаемый американским правительством, опубликовал результаты опроса украинских граждан о политической ситуации в стране. С документом ознакомился RT.
Опрос показал отношение украинцев к политике Зеленского
  • Reuters

Как отмечается, опрос «Перспективы и проблемы в процессе перехода Украины к демократии» финансировали Агентство США по международному развитию (USAID), правительства Швеции, Великобритании и Канады.

Согласно исследованию, 35% опрошенных украинцев считают, что страна движется в неверном направлении. При этом самый высокий процент недовольных граждан зарегистрирован на юге и на востоке республики.

«В настоящее время 35% респондентов (по сравнению с 25% в декабре 2019 года) считают, что Украина движется в неправильном направлении. Кроме того, существует обеспокоенность по поводу отката демократии — 22% считают, что за время президентства Зеленского демократии стало меньше», — поясняют в NDI.

Значительное число опрошенных указали, что с приходом к власти президента Владимира Зеленского в стране ухудшилась ситуация в здравоохранении и образовании.

Негативно изменения в экономике страны оценили 63%. Более 60% респондентов обратили внимание на возросшие проблемы с занятостью населения, 72% — на рост цен. Преобладающее число участников опроса убеждены, что Зеленский не выполняет своих обещаний.

Опрос проводился с 22 июля по 16 августа. В нём приняли участие 2,5 тыс. человек из разных регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий.

В сентябре сообщалось, что рейтинг Зеленского с апреля снизился более чем на 10%. Между тем бывшего главу государства Петра Порошенко поддержали на 4% больше граждан, чем весной.

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