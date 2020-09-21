На Украине сообщили о снижении рейтинга Зеленского на 10%

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с апреля снизился более чем на 10%. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на опрос, проведённый Киевским международным институтом социологии с 12 по 16 сентября.

По данным опроса, если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то 31,8% проголосовали бы за Зеленского, 18,9% — за Петра Порошенко, 13,3% — за Юрия Бойко, 9,8% — за Юлию Тимошенко.

По сравнению с президентским рейтингом Зеленского в апреле, его поддержка среди граждан уменьшилось на 10,8%, при этом у Порошенко рейтинг вырос на 4%.

Ранее в Верховной раде заявили о готовящемся насильственном отстранении от власти президента Владимира Зеленского. По словам депутата Рената Кузьмина, в госорганах и силовых структурах Украины есть большая группа людей, недовольных действующим главой государства и готовых присоединиться к перевороту.