На Украине сообщили о снижении рейтинга Зеленского на 10%
- Reuters
По данным опроса, если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то 31,8% проголосовали бы за Зеленского, 18,9% — за Петра Порошенко, 13,3% — за Юрия Бойко, 9,8% — за Юлию Тимошенко.
По сравнению с президентским рейтингом Зеленского в апреле, его поддержка среди граждан уменьшилось на 10,8%, при этом у Порошенко рейтинг вырос на 4%.
Ранее в Верховной раде заявили о готовящемся насильственном отстранении от власти президента Владимира Зеленского. По словам депутата Рената Кузьмина, в госорганах и силовых структурах Украины есть большая группа людей, недовольных действующим главой государства и готовых присоединиться к перевороту.