Опрос: почти половина украинцев не считают Украину независимой страной

Социологическая компания RTS опубликовала данные опроса, которые говорят о том, что почти половина украинцев не считают Украину независимым государством.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что 47,2% опрошенных считают, что Украина в настоящий момент не является по-настоящему независимым государством, обратного мнения придерживаются 35,5% респондентов. Остальные затруднились ответить на данный вопрос.

Как указывает телеканал, также в ходе исследования 54% граждан Украины высказались против работы иностранцев в украинских госорганах и государственных компаниях.

Социологическое исследование проводились компанией ТОВ «Роботизированные телесистемы» с 4 по 8 июля 2020 года. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера.

В опросе участвовали 3 тыс. украинцев старше 18 лет.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к националистам.