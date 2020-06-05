Опрос показал отношение украинцев к националистам

Короткая ссылка
Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к националистам.
Опрос показал отношение украинцев к националистам
  • РИА Новости

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на исследование, более 37% украинцев считают, что националисты делают всё, чтобы развалить страну, не имея представления, как ею управлять. При этом почти 29% опрошенных полагают, что именно на националистах держится Украина и они не дают подчинить государство другим.

Также опрос показал, что 37,2% респондентов верят в то, что Украина победит Россию, поскольку та — «слабая и отсталая страна, а нас поддерживает весь мир», а 31,2% полагают, что Украина никогда не победит Россию, «поскольку намного слабее политически и экономически».

Ранее опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить