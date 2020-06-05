Опрос показал отношение украинцев к националистам

Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к националистам.

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на исследование, более 37% украинцев считают, что националисты делают всё, чтобы развалить страну, не имея представления, как ею управлять. При этом почти 29% опрошенных полагают, что именно на националистах держится Украина и они не дают подчинить государство другим.

Также опрос показал, что 37,2% респондентов верят в то, что Украина победит Россию, поскольку та — «слабая и отсталая страна, а нас поддерживает весь мир», а 31,2% полагают, что Украина никогда не победит Россию, «поскольку намного слабее политически и экономически».

Ранее опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.