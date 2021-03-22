На Украине заявили о начатом Зеленским процессе «деолигархизации»

Украинский президент Владимир Зеленский запустил широкий процесс «деолигархизации» в стране, заявил его советник по вопросам экономики Олег Устенко.

«Президент Украины начал процесс деолигархизации, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на смену системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установления единых для всех правил игры», — цитирует его в эфире «Радио НВ» ТАСС.

По словам Устенко, у Зеленского «есть чёткая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом».

Ранее Зеленский заявил о своём намерении вести борьбу с представителями крупного бизнеса, создающими монополии, контролирующими СМИ и влияющими на чиновников.