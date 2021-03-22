На Украине заявили о начатом Зеленским процессе «деолигархизации»

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский запустил широкий процесс «деолигархизации» в стране, заявил его советник по вопросам экономики Олег Устенко.
На Украине заявили о начатом Зеленским процессе «деолигархизации»
  • © РИА Новости

«Президент Украины начал процесс деолигархизации, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на смену системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установления единых для всех правил игры», — цитирует его в эфире «Радио НВ» ТАСС.

По словам Устенко, у Зеленского «есть чёткая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом».

Ранее Зеленский заявил о своём намерении вести борьбу с представителями крупного бизнеса, создающими монополии, контролирующими СМИ и влияющими на чиновников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить