В офисе Зеленского заявили о цели преодолеть олигархическую систему

Киев продолжит реформирование всех секторов и будет стремиться преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, заявили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

«В офисе президента Украины заявляют, что борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности, а также что Украина будет двигаться по пути укрепления отношений с США... Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи», — приводит заявление Интерфакс-Украина.

Там выразили благодарность партнёрам в Европе и США за поддержку в этом направлении.

Ранее США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского.