В офисе Зеленского заявили о цели преодолеть олигархическую систему
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«В офисе президента Украины заявляют, что борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности, а также что Украина будет двигаться по пути укрепления отношений с США... Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи», — приводит заявление Интерфакс-Украина.
Там выразили благодарность партнёрам в Европе и США за поддержку в этом направлении.
Ранее США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского.