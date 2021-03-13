Зеленский заявил о намерении побороть «олигархический класс» на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своём намерении вести борьбу с представителями крупного бизнеса, создающими монополии, контролирующими СМИ и влияющими на чиновников.
Зеленский заявил о намерении побороть «олигархический класс» на Украине
  • РИА Новости

«Что касается санкций США в отношении бывших владельцев ПриватБанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть на Украину средства. Чтобы вернуть на Украину справедливость. Её главный принцип заключается в том, что мы чётко видим разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс», — говорится в сообщении Зеленского на сайте президента Украины.

Он отметил, что поощряться будет законная и прозрачная работа, в то время как создание монополий, контроль СМИ и влияние на депутатов будут пресекаться.

По его словам, он не нуждается в дополнительной мотивации от иностранных партнёров, но всегда благодарен за помощь.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «трёх китах» украинской политики по «возвращению» Крыма.

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