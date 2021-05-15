«Урегулирование мнимых трудностей»: что известно о создании национальных «кибервойск» на Украине

Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет указ о создании национальных кибервойск. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Ранее в офисе Зеленского сообщили, что он «ознакомился с возможностями» украинского Киберцентра UA30. По словам Зеленского, это первый такой объект на Украине, который будет защищать «государственные информационные ресурсы, объекты критической инфраструктуры и украинского киберпространства в целом». Как отмечают эксперты и источники RT в политических кругах Украины, инициатива по созданию украинских киберсил с большой долей вероятности обусловлена влиянием США. Однако аналитики сомневаются, что это начинание будет успешно реализовано.

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует в скором времени подписать указ о создании национальных кибервойск. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Это решение поддержано всеми 21 членами (СНБО. — RT) единогласно, присутствовавшим на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это», — заявил он в эфире телеканала «Украина».

По словам Данилова, на закрытом заседании Совета обсуждалось также утверждение стратегии кибербезопасности.

Как уточнили в офисе президента, в результате СНБО принял Стратегию развития кибербезопасности «на следующие пять лет».

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«Качество и актуальность этого документа были на высшем уровне. От аудита сегодняшней ситуации, от понимания, что нам нужно делать, чтобы наша страна стала в направлении киберзащиты передовой страной в мире, — всё это отмечено в Стратегии», — приводит президентский офис слова вице-премьер-министра и главы министерства цифровой трансформации Михаила Фёдорова.

Ранее, 13 мая, Зеленский «ознакомился с возможностями» Киберцентра UA30, побывав на его презентации. По словам президента, создание такой структуры — «пример того, что Украина меняется не просто на словах».

«Это первый такой центр в Украине, и это прекрасное начало. Будем продолжать», — сказал Зеленский.

Как отмечает пресс-служба офиса президента, объект был создан на базе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины «с целью защиты государственных информационных ресурсов, объектов критической инфраструктуры и украинского киберпространства в целом». В центре будет действовать Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA).

Президент Украины Владимир Зеленский на презентации киберцентра UA30

© Пресс-служба президента Украины

Кроме того, Зеленский заявил, что на Украине будет создан университет для подготовки специалистов по кибербезопасности.

«Скоро будем его презентовать. Украина должна растить таких специалистов с 15—16 лет, чтобы они никуда не уезжали. Предлагать им работу, а они нам обеспечат безопасную жизнь», — сказал президент.

Напомним, в 2019 году в Киеве уже говорили, что на Украине якобы есть кибервойска, однако «о них официально не объявлено». Об этом сообщил СМИ тогдашний секретарь комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Иван Винник. По его словам, Соединённые Штаты оказывают этим киберсилам «широкую экспертную, профессиональную помощь».

Влияние США

По мнению аналитиков и источников RT в политических кругах Украины, инициатива Киева по созданию киберсил «продиктована влиянием Соединённых Штатов», где уже действует Кибернетическое командование (USCYBERCOM).

«На Украине, по всей вероятности, по указке Вашингтона создаётся инфраструктура для более тесной синхронизации с киберкомандованием Соединённых Штатов. Для этого сторонам необходимо просто юридическое обоснование», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Источник RT в Офисе президента со своей стороны заявил, что Киев надеется на помощь Вашингтона в создании кибервойск.

«Они нужны украинским властям, в том числе для контроля за тем, что происходит в интернете в условиях, когда Киев проигрывает информационную повестку дня. Ведь население смотрит оппозиционные каналы, подписано на российские источники информации, что говорит не в пользу киевских властей. Кроме того, жители как востока, так и запада Украины в интернете призывают выйти из состава республики. Насколько это опасно, понимают даже в Вашингтоне», — говорит политик.

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Стоит отметить, что почти одновременно с объявлением о создании киберсил на Украине в Пентагоне заявили, что российские спецслужбы якобы «пользуются деятельностью киберпреступников, а затем защищают их от преследования за преступления, совершённые ими ради личной выгоды». Эти слова заместителя помощника министра обороны США по кибербезопасности Мике Эоян приводит пресс-служба Пентагона.

«Мы также видим, как некоторые государства позволяют своим хакерам параллельно заниматься киберпреступностью. Для ответственных государств такое поведение неприемлемо, как неприемлемо с их стороны и покрывать такие преступные действия», — сказала она.

Эоян также отметила, что для США очень важно понимать, кто ответственен за злонамеренную деятельность в киберпространстве.

«Граница между государственными и преступными субъектами всё менее отчётлива, поскольку государственные структуры пользуются криминальными субъектами как инструментом государственной власти, а затем закрывают глаза на киберпреступления, совершаемые теми же злоумышленниками», — заявила она.

Напомним, Вашингтон неоднократно обвинял Москву в атаках на инфраструктуру Соединённых Штатов, однако не предоставлял никаких доказательств. Россия подобные обвинения категорично отвергала, указывая на их безосновательность.

«Сомнительный проект»

Аналитики также прогнозируют, что после создания кибервойск на Украине американские и украинские военные «начнут более тесно взаимодействовать и «дружить против России».

«Вашингтон развивает свои кибервойска, мотивируя это «российской угрозой». Все те страшилки о кибератаках со стороны РФ, которые запускаются им в информационное пространство, придумываются американцами, которые исходят из собственного опыта задействования киберсил против других стран. Теперь свои же пороки Вашингтон приписывает Москве и подтягивает к этому Киев», — полагает Оленченко.

С его точки зрения, Украина интересует Соединённые Штаты «как плацдарм для борьбы с Россией, которую они обозначили своим противником».

«Американские партнёры постепенно насыщают Украину всякого рода ненужными ей обязательствами вместо того, чтобы помочь стране заниматься повышением благосостояния населения, отношений с соседями, решением экономических проблем и жилищно-коммунальных вопросов. Киев же берётся лишь за урегулирование мнимых трудностей», — отметил Оленченко.

Заседание СНБО Украины

© Пресс-служба президента Украины

Он также подчеркнул, что идею создания киберсил на Украине «трудно реализовать».

«Как бы пафосно ни звучало объявление о создании украинских кибервойск, это начинание требует широкого, бесперебойного и постоянно нарастающего финансирования, не говоря уже о том, что поддержка деятельности таких сил — это крайне энергоёмкий процесс. Американская внешняя политика построена таким образом, что Вашингтон заставляет своих союзников действовать в своих интересах за их же счёт. Поэтому Украине придётся перераспределять деньги, изымая их прежде всего из социальной сферы», — пояснил Оленченко.

Источник RT в партии «Слуга народа» прогнозирует, в свою очередь, что Киев в очередной раз продемонстрирует свою неспособность успешно реализовывать выдвинутые инициативы.

«Действующим украинским властям крайне редко удаётся добиться хоть какого-то успеха в новых начинаниях. Так же, вероятно, будет и с кибервойсками, призванными стать мощным инструментом в руках окружения президента, который можно использовать в том числе для организации хакерских атак против России», — считает депутат.

Аналогичной точки зрения придерживается и источник RT в кабинете министров Украины, который назвал создание кибервойск в стране «бесполезной затеей».

«Украинские IT-специалисты очень высокого уровня востребованы западными компаниями, и им нет необходимости принимать участие в таких сомнительных проектах, как работа в кибервойсках», — пояснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский

© Пресс-служба президента Украины

Член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк резюмировал в беседе с RT, что кибервойска, создание которых анонсировал Киев, это лишь «вывеска, за которой, по сути, ничего нет».

«Как всё это будет работать на практике и насколько эффективно, большой вопрос. Украина, с точки зрения самопиара, рассчитанного на внутреннюю аудиторию, — впереди планеты всей. Когда же дело доходит до решения реальных проблем, мы видим, что тут энтузиазм Киева заканчивается. В данном случае Зеленский как президент-шоумен знает, что главное — создать информационную кампанию, а что будет дальше, уже не столь важно», — заключил Данюк.