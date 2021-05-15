Глава СНБО Украины заявил о скором создании национальных кибервойск

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский подпишет указ о создании национальных кибервойск.

Об этом он рассказал по итогам заседания СНБО в закрытом режиме в пятницу, 14 мая.

«Сегодня в тайном режиме мы рассматривали вопрос создания кибервойск в нашей стране. Могу сказать, что это решение поддержано всеми 21 членами единогласно, присутствовавшими на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это», — цитирует Данилова «Интерфакс-Украина».

По его словам, в ходе заседания также рассматривалось утверждение стратегии кибербезопасности Украины, а также вопросы биологической безопасности и «экономического воздействия» России.

В феврале 2019 года в Верховной раде заявили о фактическом создании кибервойск, отметив, что официально об этом объявлено не было.

В СНБО Украины отмечали, что кибервойска станут частью ВСУ.