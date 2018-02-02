Турчинов заявил о возможности создания кибервойск на Украине
«Современная война невозможна без киберзащиты и кибератак. Безусловно, мы рассматриваем… вопрос, который докладывал Генштаб, о создании кибервойск в рядах Вооружённых сил Украины. Это серьёзный вопрос, мы над этим работаем, у нас в этом направлении работают и Служба внешней разведки, и военная разведка», — передаёт слова Турчинова «112 Украина».
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Россия может мобилизовать свои кибервойска для нападения на Украину.
Руководитель Института политических исследований Департамента стран СНГ Алексей Бычков в разговоре с Nation News прокомментировал предположение украинского лидера.