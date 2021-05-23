«Зачистить любое инакомыслие»: как развивается дело против Виктора Медведчука на Украине

«Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от руководства Украины снять обвинения с главы политсовета партии Виктора Медведчука. Сторонники политика заявили, что это уголовное дело подорвало доверие к правоохранительной системе страны и нанесло огромный ущерб её репутации на международной арене. Ранее Генпрокуратура Украины вынесла Медведчуку обвинение в госизмене. Сам оппозиционер отрицает свою вину. По мнению экспертов, власть на Украине зачищает политическое поле и пытается повысить свой рейтинг.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) требует от властей Украины прекратить уголовное преследование главы политсовета партии Виктора Медведчука, признать поражение и «прекратить издевательство над Конституцией и законами». Текст заявления размещён на сайте политической платформы.

В политсиле считают, что процесс над оппозиционным лидером подорвал доверие к правоохранительной системе страны и нанёс огромный ущерб репутации Украины на международной арене.

«После полного провала прокуроров суд должен был освободить Виктора Медведчука. То, что этого не произошло, только подтверждает заказной и откровенно политический характер развязанной против него судебной травли... Будем добиваться полного снятия обвинений, публичных извинений от Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны», — заявили в ОПЗЖ.

21 мая суд оставил Медведчука под домашним арестом, отказавшись отдать его на поруки депутатам Верховной рады. В то же время инстанция не стала удовлетворять запрос стороны обвинения о заключении политика под стражу до 9 июля с возможностью внесения залога в 300 млн гривен.

В комментарии журналистам после судебного заседания Медведчук обвинил прокуратуру в процессуальных нарушениях и заявил, что недоволен решением суда.

«Мы будем всё делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения в сегодняшнем судебном заседании», — сказал Медведчук.

Между тем процесс над главой политсовета ОПЗЖ вызвал беспорядки. 21 мая перед зданием суда, где рассматривалась апелляция Медведчука о домашнем аресте, произошли столкновения между его сторонниками и членами праворадикальных организаций. Националисты жгли дымовые шашки и скандировали оскорбления в адрес оппозиционера.

Чистка «вертикалей»

Напомним, Генпрокуратура Украины выдвинула против Медведчука обвинение в государственной измене и хищении национальных ресурсов на «временно оккупированной территории Крыма». Часть из них также касалась депутата Тараса Козака, который тоже является членом ОПЗЖ.

Ранее против политика, некоторых его соратников и супруги Оксаны Марченко были введены санкции по обвинению в финансировании терроризма. 14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов допустил возможность выдать Медведчука Москве в обмен на «украинских патриотов». Такое решение, по словам чиновника, вправе принять президент Украины.

Комментируя уголовное преследование главы политсовета ОПЗЖ в ходе ежегодной пресс-конференции, Владимир Зеленский объявил, что «эпоха Медведчука заканчивается», равно как и эпоха коррупции.

«Мы чистим вертикали бизнеса. Эти вертикали — в каждой институции нашего государства, в каждом министерстве, в парламенте большое влияние этих людей. Мы начали, и я это завершу», — заявил Зеленский.

По мнению экспертов, украинский лидер фактически признался в инициировании преднамеренного уголовного преследования оппозиционера. Главная цель Зеленского — зачистить политическое поле от оппонентов для повышения рейтинга и шансов на успех в борьбе за второй президентский срок, считают аналитики.

«Цель этого дела — профилактика зарождения и развития альтернативных политических сил. Правда, я не думаю, что из-за исчезновения альтернативной силы на политическом поле рейтинг Зеленского поднимется. На мой взгляд, тот уровень поддержки, который есть сейчас у него, обеспечивается тем, что на фоне Зеленского остальные политики выглядят ещё хуже», — отметил в беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак.

«Не нуждаются в доказательствах»

22 мая в своём Telegram-канале народный депутат от ОПЗЖ, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин выступил с прогнозом, что власти попытаются приговорить Медведчука «к длительному сроку лишения свободы».

По его словам, руководство страны, прокуратура и суд «находятся в сговоре» по делу оппозиционера. Кузьмин полагает, что власти стремятся расколоть ОПЗЖ, «зачистить любое инакомыслие и политическую конкуренцию для окончательного превращения Украины в диктаторское и преступное государство».

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде

РИА Новости

Однако, как считают эксперты, Генпрокуратуре и СБУ будет непросто доказать вину Медведчука: по словам Александра Дудчака, в деле оппозиционера отсутствует состав преступления. Кроме того, у главы политсовета ОПЗЖ мощная юридическая поддержка, которую украинскому правосудию будет сложно игнорировать.

«Трудно предугадать, как будет развиваться ситуация и чем она закончится. На стороне Медведчука — отсутствие состава преступления и сильная команда квалифицированных юристов, которые способны доказать невиновность, обосновать необходимость снятия обвинений. Но проблема заключается в том, что нынешняя судебная система и структура власти Украины не нуждаются порой в доказательствах», — рассуждает Дудчак.

Эксперт предполагает, что офис президента ещё не принял окончательного решения относительно дела Медведчука. Тем не менее собеседник RT не исключает, что администрация Зеленского может «продавить» обвинительный приговор.

Как пояснил Дудчак, на Украине суды очень часто выносят решения, «обусловленные политической конъюнктурой».

В комментарии RT президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что судебный процесс над главой политсовета ОПЗЖ может растянуться на годы, но риск его отправки за решётку всё равно сохраняется.

«Трудно предугадать, как поведёт себя Зеленский. Очевидно, что он может надавить на суд, добиться ареста и обвинительного приговора», — говорит Охрименко.

Вместе с тем источник RT в офисе президента утверждает, что Зеленский не собирается добиваться тюремного заключения Медведчука. Кроме того, президент Украины учитывает фактор сильных адвокатов оппонента, которые могут придать уголовному преследованию большой международный резонанс. Главная задача президента заключается в том, чтобы сбить растущий рейтинг оппозиционера и ОПЗЖ.

«Задача Зеленского — не посадить Виктора Медведчука в тюрьму. К тому же у него сильные юристы, поэтому, по крайней мере сейчас, ни один судья не рискнёт назначить ему реальный срок. Существует понимание, что никаких серьёзных доказательств вины политика представлено пока не было», — пояснил источник в офисе президента Украины.

Источник в Министерстве юстиции Украины также считает, что Зеленский ищет возможность повысить свой рейтинг посредством пиара на борьбе с Медведчуком. Собеседник RT полагает, что у стороны обвинения мало доводов для обоснования своих претензий.

В свою очередь, источник RT в партии «Слуга народа» настаивает на том, что устроенное офисом президента «шоу вокруг Медведчука» направлено в большей степени на «задабривание» США.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Зеленского

© president.gov.ua

«Украине критично получить новые кредиты, иначе страну ждёт банкротство со всеми вытекающими последствиями. Чтобы получить эти самые деньги, чиновники постоянно рассказывают о российской агрессии и нашли новый объект ненависти — главного «промосковского злодея» Виктора Медведчука», — считает депутат.

Однако Александр Охрименко придерживается иной точки зрения. Эксперт полагает, что окружение Зеленского серьёзно настроено на зачистку политического поля Украины и вполне может реализовать планы по заключению оппозиционеров в тюрьму.

«Арест и приговор Медведчуку, если это случится, будут сигналом для остальных представителей оппозиции, что они также могут подвергнуться уголовным преследованиям. Как следствие, оппозиция в качестве реальной силы просто исчезнет. Украина превратится в авторитарное государство. То, что до сих пор Медведчука не посадили в тюрьму, пока вселяет надежду, что Украина всё же избежит этого сценария», — подытожил Охрименко.