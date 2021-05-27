Милитаристские настроения: зачем Зеленский создаёт институт национального сопротивления

Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Рады два оборонных законопроекта. Один документ должен учредить в стране институт национального сопротивления. Речь идёт о привлечении к обороне всего населения, а не только регулярной армии. Авторы законопроекта планируют формировать у граждан готовность к жизни в условиях боевых действий, украинцам предлагается вступать в добровольческие формирования по месту жительства. Второй законопроект предполагает увеличение численности ВСУ. Эксперты отмечают, что такие приготовления могут взвинтить милитаристские настроения в обществе.

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект о национальном сопротивлении. Если документ будет принят, в стране появятся добровольческие территориальные структуры, куда смогут записываться все совершеннолетние граждане. Законопроект помечен главой государства как «неотложный».

Как уточняется в пояснительной записке к документу, законопроект направлен на формирование в стране «национального сопротивления», а также должен способствовать «максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства».

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит «решить задачу по привлечению всего общества к противодействию угрозам национальной безопасности» и отражению агрессии со стороны другого государства. Законопроект урегулирует полномочия и взаимодействие сил безопасности и обороны со всеми госорганами и органами местного самоуправления по вопросам национального сопротивления.

Заседание Верховной рады

РИА Новости

Уточняется, что подготовка граждан Украины к участию в национальном сопротивлении призвана сформировать у населения «патриотическое сознание» и «устойчивую мотивацию» для защиты Украины.

Под добровольческими формированиями авторы законопроекта подразумевают подразделения, составленные из жителей территориальных общин для территориальной обороны.

Подготовка украинских граждан к участию в национальном сопротивлении включает развитие в них «готовности к выполнению конституционного долга по защите Отечества», военно-патриотическое воспитание и подготовку населения к условиям жизни в районах ведения боевых действий.

Консолидация радикалов

Как объяснил источник RT в Министерстве обороны Украины, принятие законопроекта позволит массово обучить украинцев военному делу по примеру Израиля.

«Мы хотим показать России, что готовы к возможному полномасштабному вторжению на нашу территорию. И будем защищаться. Кроме того, Украина хочет доказать Западу, что является страной, которая защищает демократию на восточных границах Европы. И мы надеемся на помощь западных партнёров в модернизации украинской армии», — подчеркнул собеседник RT.

При этом документ имеет большие шансы быть принятым, считает источник RT в Верховной раде.

«В парламенте много радикально настроенных депутатов, поэтому они проголосуют за законопроект Зеленского. В целом среди депутатов и так называемых военных экспертов много людей, которые говорят о силовом варианте решения конфликта на востоке, но только никто из этих самых депутатов сам не пойдёт воевать», — отметил он.

Церемония принесения присяги призывникам Национальной гвардии Украины

globallookpress.com

© Str/ZUMAPRESS.com

При этом население вряд ли примет инициативу властей с энтузиазмом, считает представитель Рады.

«Большая часть населения будет игнорировать призывы идти на обучение военному делу. Горожане тоже не особо стремятся на фронт и в случае обострения ситуации массово уедут в Польшу, Венгрию или Словакию, оставив стариков и тех, у кого нет возможности сбежать. Так что эта инициатива развалится на практике», — заключил собеседник RT.

В связи с этой инициативой президент Украины также намерен увеличить численность регулярной армии. Об этом говорится в пояснительной записке к ещё одному внесённому Зеленским 25 мая законопроекту. Если документ будет одобрен парламентом, численность ВСУ вырастет на 4,4% — до 261 тыс. человек.

«Утвердить численность Вооружённых сил Украины в количестве, не превышающем 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих», — говорится в документе.

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Также отмечается, что в «особый период» численность ВСУ увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу по мобилизации.

Как объясняют авторы пояснительной записки, действующая сейчас в стране модель территориальной обороны основана на ещё советских подходах и предусматривает развёртывание армии после длительной мобилизации. Принятие законопроекта о национальном сопротивлении позволит решить задачу по «привлечению всего общества» к противодействию угрозам национальной безопасности. Пересмотр численности ВСУ необходим для реализации закона о национальном сопротивлении, считают авторы документа.

Напомним, «особый период» в качестве основания для призыва новобранцев был введён на Украине в апреле 2021 года. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский. Решение о начале «особого периода» должен принимать глава государства. Закон позволяет призывать резервистов на службу без объявления в стране мобилизации и военного положения.

В «особый период» на военную службу будут призываться граждане, заключившие контракты о прохождении службы в военном резерве или зачисленные в военный оперативный резерв.

А в 2020 году Зеленский подписал указ, снизивший возраст призыва в армию с 20 до 18 лет. Согласно действующему с 1992 года законодательству в мирное время на срочную службу могут призываться граждане старше 18 лет. Однако с 2015 года эту планку подняли до 20 лет.

По мнению экспертов, власти Украины неправильно расставляют приоритеты, уделяя такое повышенное внимание обороне.

«С учётом экономического, финансового положения Украины военные вопросы нельзя назвать первоочередными. Страна нуждается в социально-экономическом прогрессе, именно этого ждут от Зеленского граждане. Однако вместо этой работы он занимается манипулированием общественным мнением, взвинчивая милитаристские настроения в обществе», — отметил в беседе с RT директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Прибытие призывников в одну из воинских частей Нацгвардии Украины во Львове

РИА Новости

Как отмечают эксперты, хотя спешное принятие таких законопроектов выглядит как подготовка к войне, в действительности это лишь элемент внутриполитической борьбы.

По словам Владимира Шаповалов, инициативы Зеленского в оборонной сфере преследуют единственную цель — укрепить его рейтинг.

«Сейчас Зеленский использует любой повод, чтобы сфокусировать внимание общества на теме внешнего врага. Такие инициативы должны демонстрировать непреклонное стремление президента отстаивать интересы Украины», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Зеленский изображает подготовку к большой войне, чтобы консолидировать радикальных патриотов вокруг себя, забрать тот электорат, который традиционно поддерживал Порошенко и Тимошенко. Видимо, Зеленский понял, что та часть украинцев, которые настроены на мир, ему уже не верят. Поэтому он сменил риторику и тактику»,— пояснил эксперт в комментарии RT.

«Политический манипулятор»

Во время предвыборной кампании 2019 года Владимир Зеленский позиционировал себя как политика-миротворца. Одним из главных обещаний, которое он дал избирателям, был именно мир в Донбассе. Во время инаугурационной речи Зеленский назвал это своей «первейшей задачей».

«Могу заверить: для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на всё. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», — заявил тогда Зеленский.

В первый год президентского срока Зеленского действительно наметились позитивные изменения. Сторонам удалось отвести войска от линии соприкосновения в нескольких районах, также состоялся обмен пленными.

Владимир Зеленский

Reuters

© Gleb Garanich

Однако украинские власти так и не приступили к реализации политической части Минских соглашений. Вместо этого Киев требует пересмотра подписанных в 2015 году договорённостей.

Параллельно власти Украины начали атаку на политическую оппозицию внутри страны. В феврале 2021 года три крупных украинских телеканала — «112 Украина», ZIK и NEWSONE — прекратили вещание в эфире. Работа была остановлена из-за санкций, которые СНБО страны ввёл против владельца медиахолдинга, в который входят эти каналы, — Тараса Козака.

Против него и председателя политсовета партии «Оппозиционный блок — За жизнь», депутата Рады Виктора Медведчука были также возбуждены уголовные дела. В середине мая Печерский суд Киева отправил Медведчука под домашний арест. Политика подозревают в ведении подрывной деятельности против Украины и ряде других преступлений. В частности, Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака обвиняют в госизмене и хищении ресурсов в Крыму.

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Арест депутата стал возможен благодаря отмене депутатской неприкосновенности на Украине. Соответствующие поправки в законодательство страны были ранее внесены также по инициативе Владимира Зеленского.

Пытался президент атаковать и судебную ветвь власти. Конфликт разгорелся в 2020 году, когда Конституционный суд признал противоправной норму об уголовной ответственности чиновников за недостоверное декларирование имущества. В ответ Владимир Зеленский объявил решение КС угрозой национальной безопасности.

Президент попытался разогнать суд с помощью Рады и внёс в парламент соответствующий законопроект. Однако эта попытка не увенчалась успехом. Украинское законодательство наделяет правом принимать решение о досрочном прекращении полномочий судей КС только сам суд. Чтобы такой шаг был одобрен, требуется согласие не менее двух третей состава КС.

По мнению экспертов, Владимир Зеленский использует откровенно тоталитарные и репрессивные методы, заявляя при этом о своей приверженности демократии. Это стало возможно, потому что действующий президент Украины не имеет никаких идеологических убеждений и действует лишь в рамках политической конъюнктуры, считает Владимир Шаповалов.

Виктор Медведчук

AFP

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«Зеленский является не «президентом мира» как думали многие украинцы, а политическим манипулятором, который готов на всё, чтобы остаться у власти. Он не продвинулся по пути нормализации отношений с Россией, прекращения войны на востоке Украины, защиты русскоязычного населения. Зато он активно использует псевдопатриотическую, националистическую и милитаристскую риторику в своих целях», — отметил эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается Владимир Жарихин. По мнению эксперта, в Вашингтоне поняли, что любые формы даже усечённой, демонстративной демократии, которую они пытались привить на Украине, приводят только к неуправляемому хаосу.

«Поэтому начали, по сути, создавать из украинского руководства хунту латиноамериканского типа 1960-х годов, которая не опирается на настроения населения, а за счёт запугивания недовольных, ограничения демократических свобод продолжает править страной. Единственная проблема в том, что Зеленский не годится в руководители, поэтому не исключаю, что ему уже подбирают на смену какого-нибудь генерала», — подытожил эксперт.