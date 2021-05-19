Валентина Мохненко из Донбасса получила множественные ранения при обстреле ВСУ
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30 августа 2014 года Донецкая область подверглась артиллерийскому обстрелу из РСЗО «Град». В ходе бомбардировки было повреждено множество объектов гражданской инфраструктуры, включая жилые дома. В тот день погибли шесть человек, несколько мирных жителей получили ранения. Среди пострадавших — 55-летняя Валентина Мохненко.

В десять часов вечера того дня жительница Ясиноватского района Донбасса Валентина Мохненко находилась у себя в квартире на третьем этаже. Окна её жилища выходили в сторону посёлка Пески, где в то время шли ожесточённые бои. Женщина стояла около окна, когда рядом с её домом стали падать снаряды. 

«Была полная тишина — и вдруг резко эти налёты. Когда их увидела, было уже поздно. Я начала отходить от окна, чтобы спрятаться, но не успела. Меня полностью осыпало осколками с головы до ног, — рассказывает Валентина Мохненко. — Снаряды упали около нашего подъезда. Железо, камни — всё полетело в дом». 

Дома вместе с Мохненко находился её старший сын Андрей. Он вовремя успел спрятаться. После того как прогремел взрыв, молодой человек нашёл мать всю в крови. Из-за продолжающегося обстрела медики не могли к ним выехать сразу.

Тогда Андрей стал самостоятельно извлекать осколки из тела матери и делать перевязки, чтобы остановить кровотечение. 

Мохненко нашла в себе силы поехать в больницу только через день. Медики прооперировали женщину, но один осколок из плеча убрать так и не удалось.