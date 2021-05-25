Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в стране национальное сопротивление с помощью привлечения широких слоёв населения для повышения обороноспособности страны.

Это следует из законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады Украины.

«Задачами этого проекта закона являются: формирование в Украине национального сопротивления; содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что «национальное сопротивление — это составляющая всеохватывающей обороны Украины, которая включает в себя комплекс мер, нацеленных на максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности, сдерживанию агрессии и нанесению противнику потерь».

Законопроект также предусматривает создание сил территориальной обороны в ВСУ.

Ранее Зеленский предложил увеличить численность ВСУ.