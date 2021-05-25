Зеленский предложил увеличить численность ВСУ

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Украинский президент Владимир Зеленский предлагает увеличить численность вооружённых сил на 4,4%, до 261 тыс. человек.
Зеленский предложил увеличить численность ВСУ
  • Reuters

Это следует из законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады Украины.

«Утвердить численность Вооружённых сил Украины в количестве, не превышающем 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих», — говорится в документе.

Также там отмечается, что в особый период численность ВСУ увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу по мобилизации.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский подпишет указ о создании национальных кибервойск.

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