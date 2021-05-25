Зеленский предложил увеличить численность ВСУ
- Reuters
Это следует из законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады Украины.
«Утвердить численность Вооружённых сил Украины в количестве, не превышающем 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих», — говорится в документе.
Также там отмечается, что в особый период численность ВСУ увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу по мобилизации.
Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский подпишет указ о создании национальных кибервойск.