Зеленский предложил увеличить численность ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский предлагает увеличить численность вооружённых сил на 4,4%, до 261 тыс. человек.

Это следует из законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады Украины.

«Утвердить численность Вооружённых сил Украины в количестве, не превышающем 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих», — говорится в документе.

Также там отмечается, что в особый период численность ВСУ увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу по мобилизации.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский подпишет указ о создании национальных кибервойск.