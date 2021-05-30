Экс-депутат заявил о создании на Украине социал-консервативной партии

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На Украине создаётся новая социал-консервативная партия, сообщил бывший украинский народный депутат, экс-министр инфраструктуры Борис Колесников.
Экс-депутат заявил о создании на Украине социал-консервативной партии
  • Reuters

«Партия идеологическая, центристская и будет построена на социал-консерватизме. Не будет построена, а строится уже... Мы собрали лучших из лучших... из Луцка, Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и других областей, в том числе Центральной Украины», — рассказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По словам Колесникова, партия не будет привязана к конкретному региону Украины.

«И как бы ни пытались СМИ затянуть нас в региональную квартиру, утверждая, что мы «Партия регионов 2.0» или «Партия юго-востока» (что вообще исключено), это не так», — подчеркнул он.

Экс-министр Украины также выразил мнение, что «социал-консерватизм способен в максимально сжатые сроки добиться социально ощутимого результата через сильную экономику».

В апреле сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал отправить «на локдаун» власти страны.

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