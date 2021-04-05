Депутат Рады призвал отправить «на локдаун» киевскую власть

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал отправить «на локдаун» власти страны.

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Украина попала в замкнутый круг вызовов и проблем, из которого очень сложно выбраться. Провалена вакцинация, переполнены больницы, не хватает койко-мест и медиков. Чтобы остановить «эпидемию безответственности», поразившую власть, нужно сменить правительство и пересмотреть государственный бюджет», — приводятся на сайте слова Бойко.

По его словам, кризис существует и в национальной экономике. Он отметил, что во всех сферах экономической жизни страны фиксируется лишь падение.

«Два первых месяца с начала года отмечены падением промышленного производства и сельского хозяйства. Сокращается объём перевозок. Почти на 13% упали объёмы строительства, хотя власть продолжает твердить об успехах «большой стройки», — сказал политик.

Он отметил, что страна потеряла целый год из-за демагогии и мнимых успехов.

«Единственный шанс остановить эту «эпидемию безответственности» — это отправить на локдаун нынешнюю власть», — заключил Бойко.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что страна чувствует себя «некомфортно» без кредитов Международного валютного фонда.