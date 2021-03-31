На Украине рассказали о чувстве дискомфорта без кредитов МВФ

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что страна чувствует себя «некомфортно» без кредитов Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net, отвечая на вопрос о том, до каких пор Украина более-менее комфортно будет чувствовать себя без денег МВФ.

«Нам уже некомфортно. Так было ещё в прошлом году. Конец 2020 года был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнёрами», — заявил он.

Также Марченко рассказал, что в бюджете Украины предусмотрены новые кредиты МВФ, а возможности получить финансовую помощь в другом месте у государства нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает, что МВФ снова выделит Киеву средства, несмотря на то что страна не выполнила ряд условий.