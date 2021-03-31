На Украине рассказали о чувстве дискомфорта без кредитов МВФ

Короткая ссылка
Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что страна чувствует себя «некомфортно» без кредитов Международного валютного фонда (МВФ).
На Украине рассказали о чувстве дискомфорта без кредитов МВФ
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net, отвечая на вопрос о том, до каких пор Украина более-менее комфортно будет чувствовать себя без денег МВФ.

«Нам уже некомфортно. Так было ещё в прошлом году. Конец 2020 года был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнёрами», — заявил он.

Также Марченко рассказал, что в бюджете Украины предусмотрены новые кредиты МВФ, а возможности получить финансовую помощь в другом месте у государства нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает, что МВФ снова выделит Киеву средства, несмотря на то что страна не выполнила ряд условий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить