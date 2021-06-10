«Внесудебный инструмент влияния на бизнес»: почему на Украине не верят в объявленный Зеленским курс на деолигархизацию

Большинство украинцев с недоверием отнеслись к намерению президента Украины Владимира Зеленского провести деолигархизацию страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательским центром Socis. Так, 35,7% респондентов назвали это популистским шагом, 12,9% — попытками передела собственности, а 8,8% — желанием отнять у олигархов телеканалы. Ранее Зеленский внёс в Раду законопроект, предусматривающий создание реестра олигархов. В него, по решению СНБО, будут вноситься бизнесмены, которые соответствуют как минимум трём из следующих критериев: участие в политической жизни страны, значительное влияние на СМИ, статус бенефициара компании-монополиста или наличие состояния размером более 1 млн прожиточных минимумов (около $84 млн). По мнению экспертов, разработка этого законопроекта может быть подготовкой к новому экономическому переделу на Украине.

Больше половины украинцев скептически отнеслись к намерению президента страны Владимира Зеленского провести деолигархизацию. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований Socis.

Так, 35,7% респондентов назвали это популистским шагом, предпринятым с целью повышения собственного рейтинга. Ещё 12,9% опрошенных считают, что такие намерения — это попытки Зеленского и его окружения перераспределить собственность и самим стать олигархами. 8,8% расценивают это как попытку взять под свой контроль принадлежащие олигархам телеканалы.

При этом 20,1% участников опроса считают эту инициативу «стремлением к справедливости», а 11,4% — шагом, который позволит Украине стать успешной. Ещё 4,7% респондентов дали другие ответы, а 17,9% затруднились с ответом или отказались отвечать.

По другому пункту опроса 50,1% респондентов заявили, что большинство обещаний, данных Зеленским на выборах, он так и не выполнил. А 66,5% уверены, что выполнение одного из главных пунктов программы Зеленского о борьбе с бедностью полностью провалено.

Кроме того, 55,3% участников опроса назвали нынешнюю украинскую власть непрофессиональной и дилетантской, 15% — популистской, и лишь 12,9% украинцев уверены, что Зеленскому удалось сформировать компетентную команду управленцев.

Опрос проводился c 28 мая по 3 июня 2021 года среди 2 тыс. респондентов во всех подконтрольных правительству регионах страны. Статистическая погрешность его результатов оценивается в 2,4%.

Владимир Зеленский

Reuters

© Gleb Garanich

Реестр влиятельных людей

Напомним, в начале июня Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». В СМИ этот документ, направленный в Раду со статусом неотложного, прозвали законом о деолигархизации.

Как поясняется на сайте президента Украины, данный закон определяет олигархов как «лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства». Отмечается, что документ будет регламентировать «встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, владеющими значительными активами».

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Будет создан специальный реестр олигархов. Определять, кого в него заносить, будут на основе четырёх критериев: участие в политической жизни страны, обладание значительным влиянием на СМИ, статус бенефициара компании-монополиста или наличие состояния, которое превышает 1 млн прожиточных минимумов (около $84 млн). При этом для получения статуса олигарха достаточно будет соответствовать хотя бы трём из перечисленных критериев.

Срок действия данного закона будет ограничен десятью годами. В офисе президента поясняют, что законопроект призван стать «первым шагом к ликвидации олигархической системы» на Украине. На его основе планируется разработать «антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране».

Право включать бизнесменов в реестр олигархов получит Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО). При этом принять такое решение он сможет на основании представления правительства, СБУ, Антимонопольного комитета Украины или Нацбанка.

Как заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, под указанные критерии, в частности, подпадают украинский бизнесмен Игорь Коломойский и бывший президент страны Пётр Порошенко, которые, как отмечают эксперты, имеют большое влияние на политические процессы в стране.

Пётр Порошенко

Reuters

© Gleb Garanich

Согласно распространённой на Украине точке зрения, именно Коломойский помог Зеленскому в 2019 году прийти к власти, хотя оба это отрицают. Сам бизнесмен уже заявил, что готов войти в этот реестр и не собирается распродавать свои активы, чтобы этого избежать. Однако он подчеркнул, что его слова относятся только к нынешней редакции закона.

Что касается Порошенко, то стоит напомнить, что именно он ещё в бытность президентом призвал провести на Украине деолигархизацию. Данный пункт входил в блок «5Д» его программы: деолигархизация, дерегуляция, дебюрократизация, децентрализация и деоккупация. Впрочем, как отмечают аналитики, каких-либо успехов в этом деле он не достиг.

Альтернатива от оппозиции

На Украине уже нашлись и противники принятия внесённого Зеленским закона. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) объявила, что не будет за него голосовать.

«Законопроект президента Зеленского, якобы направленный против олигархов, на самом деле является имитацией борьбы и медийной «дымовой завесой» для создания у граждан Украины ложного впечатления относительно «наведения порядка и социальной справедливости». При этом ключевая проблема президентского законопроекта в том, что он никоим образом не затрагивает фундаментальных основ олигархической экономики», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

Кроме того, в партии назвали неконституционной предлагаемую меру.

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«Законопроект Зеленского содержит дискриминационные положения, ограничивающие украинских граждан в правах, исходя из их имущественного положения, что противоречит статье 24 Конституции Украины. Также его положения противоречат части 3 статьи 22 Конституции Украины о недопустимости при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы сужения содержания и объёма существующих прав и свобод, включая право распоряжения своей собственностью (статья 41)», — полагают в партии.

В качестве альтернативы ОПЗЖ предлагает свой законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере антимонопольной политики, деолигархизации и обеспечения добросовестной конкуренции», который был внесён на рассмотрение Рады ещё в сентябре 2020 года.

Данный документ предусматривает «снижение уровня монополизации рынков товаров и услуг… до 35% и 40%, создание эффективного инструментария принудительного разделения субъектов хозяйствования и объединений предприятий, занимающих монопольное положение на соответствующем рынке, увеличение размеров штрафов за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции».

В ОПЗЖ уверены, что «именно борьба с монополиями является ключом к демонтажу олигархической модели экономики без излишней политизации данного процесса и использования его в политических интересах власти».

«Новый экономический передел»

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предполагает, что разработка предложенного Зеленским закона может быть подготовкой к новому переделу собственности.

«Создание данного законопроекта может быть подготовкой к новому экономическому переделу, который затронет и активы в медийной сфере, которые являются важной, а может и ключевой, частью политической системы», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Игорь Коломойский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

По его словам, в случае принятия данного законопроекта украинские власти получат внесудебный инструмент для давления на бизнес.

«Скорее всего, закон удастся принять. Но он ещё очень серьёзно видоизменится к финальной точке принятия. У власти появится дополнительный внесудебный инструмент для закулисного влияния на крупный бизнес и на связанные с ним экономические и политические и медийные активы», — отметил аналитик.

В свою очередь, украинский политолог Александр Семченко считает, что в основе новой законодательной инициативы Зеленского лежит популизм.

«Это делается для публики, так как у Зеленского масса провалов и проблем. Но главное в другом: в стране поднялись тарифы на газ — это в интересах олигархов. Планируется повышение тарифов на электроэнергию — это интересы олигарха Ахметова. Так что у олигархов всё хорошо, у них нет никаких проблем. А то, что их где-то плохим словом назовут, — им безразлично», — заявил собеседник RT.

Эксперт подчеркнул, что данный закон не сможет ограничить влияние олигархов в стране.

«В чём причина власти олигархов? Не в том, что они называются или не называются олигархами, и даже не в том, что они имеют на своей зарплате депутатов и министров, а в том, что они владеют предприятиями. Вся экономика под ними. У них есть экономическая основа для их власти», — говорит Семченко.

Аналитик считает, что для реальных перемен в украинском обществе нужны более основательные и глубокие реформы.

«Вместо решения реальных проблем украинская власть плодит законы. Но толку от них мало, потому что любая реформа — это преобразование тех или иных общественных отношений, причём реальное преобразование, а не на бумаге. Если бороться с олигархами, то нужно выбивать их экономическую основу, но на это Зеленский никогда не пойдёт», — заключил Семченко.