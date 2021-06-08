«Посмотрели, посмеялись»: как в Крыму прокомментировали новую форму украинской футбольной сборной

Жители Крыма рассказали RT о своём отношении к решению Киева разместить на форме украинской сборной по футболу карту Украины, включающую российский полуостров. По словам опрошенных RT крымчан, Киеву следует начать решать реальные проблемы в стране и прекратить политические провокации. В свою очередь, крымские политики осудили использование на украинской спортивной экипировке лозунга украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Они отметили, что УЕФА следовало отреагировать на этот шаг Киева, поскольку спорт должен быть вне политики.

В Крыму прокомментировали решение Киева разместить на футболках украинской сборной по футболу карту Украины, включающую российский полуостров. Так, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал инициативу украинцев «глупой».

«Украинская политическая верхушка в очередной раз выступила с очередной глупой инициативой. Ну нарисовали они этот контур с Крымом, и что — Крым вернулся в состав Украины? Посмотрели, посмеялись», — заявил сенатор в комментарии RT.

При этом Цеков отметил, что в УЕФА должны были возмутиться националистическим лозунгом. По его словам, это является политической акцией, в то время как УЕФА декларирует, что спорт должен быть вне политики.

Напомним, 6 июня стало известно, что сборная Украины по футболу выступит на чемпионате Европы в форме с лозунгом украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». При этом к очертаниям Украины был добавлен Крым, который по итогам референдума вошёл в состав РФ в 2014 году.

В УЕФА при этом одобрили такой дизайн формы для участия в Евро. Также в спортивной организации заявили, что не намерены менять сетку плей-офф чемпионата Европы в случае попадания сборной Украины в четвертьфинал, который запланирован в Санкт-Петербурге.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Часть матчей турнира сыграют в Санкт-Петербурге.

Инициативу украинских спортивных функционеров с воодушевлением прокомментировали в МИД Украины. Глава дипведомства Дмитрий Кулеба заявил, что новая форма ему очень нравится.

«Всем, кто начал на неё шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим обижать наши национальные символы. Слава Украине!» — написал министр в Twitter.

Решение Киева прокомментировал также депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он считает, что Украина сегодня «больна манией величия».

«В Крыму абсолютно ровно отнеслись к очередному украинскому демаршу, пусть на своих футболках хоть полмира присоединят: мы привыкли к тому, что Украина живёт в своём мире, события которого расходятся с реальностью», — сказал Бальбек в беседе с RT.

«Пещерный национализм»

Спорное решение Киева объяснил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. По его словам, новая форма должна будет сплотить украинцев.

«Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину», — заявил Павелко.

Однако не все в украинском политикуме одобряют выбор новой формы для футболистов. Источник RT в партии «Батькивщина» считает, что таким образом руководство страны продолжает делать всё, чтобы ухудшить отношения с Россией.

«Новая форма — это чистой воды провокация, и её разработчики сделали всё, чтобы поднять скандал. Зачем? Чтобы получить больше поддержки внутри Украины, в первую очередь со стороны националистов, а также напомнить Европе и США о своих проблемах. Но стратегически Украина не заинтересована в ухудшении отношений с Россией, и договариваться всё равно придётся. А как это делать после подобного рода маскарада?» — говорит собеседник RT.

По словам источника RT в партии «Слуга народа», в Киеве, видимо, решили превратить спорт в арену для политических игр.

«И неважно, как подопечные Андрея Шевченко будут играть на поле, они уже выполнили свою задачу и подняли скандал на весь мир. Но с таким же успехом можно расклеивать листовки вдоль границы с Россией и делать другие глупые вещи для развлечения толпы. Это ведь гораздо проще, чем строить экономику, бороться с коррупцией и заботиться об уровне жизни населения», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT представитель президентской партии.

При этом опрошенные RT жители Крыма с иронией отнеслись ко всей этой истории.

Так, 28-летняя Наталья из Севастополя назвала решение украинцев попыткой привлечь к себе внимание.

«Такое поведение Украины — это очередная провокация и попытка привлечь к себе внимание. К сожалению, за семь лет страна не смогла придумать никакой вменяемой риторики и до сих пор пытается выехать на вот таких антироссийских выходках. Жаль, что в УЕФА поддерживают подобное поведение, ведь спорт должен оставаться вне политики», — сказала собеседница RT.

В свою очередь 36-летний строитель Игорь из Бахчисарая обратил внимание на размещённый на форме лозунг украинских националистов.

«Слава Украине» — это бредятина. Но там у людей что-то с головой сейчас. Я даже со своими родственниками с Украины не могу нормально разговаривать. Болеть буду за наших. Но если у них что-то не заладится, то буду симпатизировать итальянцам», — признался он в беседе с RT.

28-летний севастополец Антон тоже будет болеть за Россию, а в случае поражения российской сборной — ни за кого болеть не собирается.

«Украинская сборная по футболу, так же как и украинская армия в начале своего бесславного пути, надеется победить, обвесившись символами предательства и позорного поражения», — отметил Антон в беседе с RT.

РИА Новости

© Илья Питалев

19-летний крымчанин Илья считает, что на Украине «происходит что-то неладное».

«Украина развалилась, правительство у них совсем рехнулось, поэтому и пытаются вернуть Крым хотя бы логотипом на футболке. Так сказать хоть немножко, но с Крымом», — сказал он корреспонденту RT.

В свою очередь предприниматель Кирилл Чернов отметил, что Украине стоило бы заняться решением реальных проблем, а не политическими провокациями на спортивных мероприятиях.

«У людей много свободного времени, раз они столько внимания уделяют разработке дизайна футболок и пытаются превратить это в какую-то победу. Видимо, все проблемы уже решили, раз других дел у них нет. Что касается лозунга «Слава Украине», то украинское государство, к сожалению, скатывается к пещерному национализму, ничего хорошего в этом нет. Болею всегда, конечно, за сборную России. Ещё нравится команда из Нидерландов», — сказал крымчанин корреспонденту RT.

Александр из Севастополя признался в беседе с RT, что за команду Украины никогда не болел.

«Я, если честно, за сборную Украины никогда не болел, и в какой форме они будут играть, мне всё равно абсолютно. А так смешно, конечно. Если Крым «украинский», то почему тут нет украинских флагов?» — задаётся вопросом крымчанин.

Председатель общественной организации «Золотое сечение», житель Севастополя Иван Комелов полагает, что не стоит уделять много внимания выходкам украинского руководства.

«По моему мнению, реагировать на это бессмысленно и глупо. Действия неадекватных людей выносить на суд общественности не имеет смысла. Они могли там вообще к своей территории какое-то государство из другого полушария пририсовать. Результат был бы точно такой же», — заявил Комелов в разговоре с RT.

«Отчаянная художественная акция»





Схожие комментарии делают и пользователи социальных сетей.

«Да пусть хоть голые выступают, один фиг играть не умеют!» — написал в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Андрей Охрименко.

Другой пользователь усомнился в том, что подобная форма с пририсованным российским Крымом как-то поможет украинцам.

«Сто раз скажи халва, но во рту слаще не станет», — пошутил он.

Ещё участник дискуссии, Роман Евграфов, раскритиковал украинский националистический лозунг «Слава Украине! Героям слава!»

«Откуда там герои? Убивать детей и стрелять в спину — это героизм?» — написал он в той же соцсети.

Стоит отметить, что аналогичной позиции придерживается и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала решение Киева «отчаянной художественной акцией» и обратила внимание, что лозунг «Слава Украине! Героям слава!» у многих «на Украине и за её пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА)*, С. Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны».

Футболист украинской сборной Роман Яремчук

globallookpress.com

© Vitalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de

«Деятельность УПА решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. запрещена в России. В Киеве хотят дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным смыслом, чтобы по всему миру он воспринимался исключительно как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня», — написала Захарова в Telegram-канале.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что инцидент не приведёт к новому витку политической напряжённости.

«Спорт есть спорт, нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами. Наоборот, мы убеждены в том, что мы два родственных народа. По крайней мере в нашей стране украинцы всегда желанные гости», — отметил Песков.

По мнению крымского политолога Владислава Ганжары, крымчан мало волнуют новости об украинских футболистах.

«Я думаю, на самом деле большинство жителей Крыма даже и не в курсе, какая новая футбольная форма появится у украинской сборной, поскольку крымчане за семь лет пребывания в составе российского государства действительно уже отстранились от происходящего на Украине. Если Крым постоянно является объектом информационных манипуляций в украинском государстве, то всё, что происходит там, крымчан в общем-то не волнует», — заключил Ганжара в разговоре с RT.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

