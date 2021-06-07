«Для них спорт и политика — единое целое»: в РФ осудили решение УЕФА утвердить форму сборной Украины с силуэтом Крыма

В УЕФА утвердили дизайн формы сборной Украины по футболу на Евро-2020. По словам представителей организации, она соответствует действующим правилам. В России раскритиковали наличие на футболках очертаний Украины с «включённым» Крымом, а также националистических лозунгов. В Совфеде и Госдуме отметили, что УЕФА смешали спорт и политику, однако российской стороне не стоит поддаваться на провокацию Киева.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что экипировки всех национальных команд, включая украинскую, были утверждены. Таким образом, УЕФА одобрил дизайн футболок, на которых изображён силуэт Украины со «включённым» в состав страны Крымом, а также с националистическим лозунгом.

«Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», — заявили представители УЕФА в ответ на запрос RT.

Дизайн формы сборной Украины для стартующего 11 июня чемпионата Европы по футболу был представлен накануне. На лицевой части футболок нанесены очертания государственной границы, в которые «включены» самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики, а также полуостров Крым. Кроме того, на них присутствуют националистические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Позднее в Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявили, что юридический департамент организации консультировался с соответствующими службами УЕФА при разработке изображений и надписей на экипировке: «Форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на её использование абсолютно беспочвенны».

Сразу после воскресной презентации дизайна его раскритиковали в России, а некоторые потребовали подать протест в УЕФА и предположили, что союз не одобрит подобную символику. Таким образом, комментарий УЕФА вызвал недоумение.

Так, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что действия организации противоречат их собственным убеждениям. В то же время, по его мнению, российской стороне не стоит реагировать на провокацию.

«Подтверждение, что для европейских стран спорт и политика являются единым целым, несмотря на все заявления. Они идут на поводу у неких политических решений и соображений со стороны Украины. Безусловно, это провокация. Но, знаете, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Сколько ни рисуй подобных карт, это никак не приблизит Крым к Украине. Это просто показывает низкий уровень украинских футболистов, по крайней мере тех, кто ими руководит. Всё это выглядит смешно. Ну нарисовали, ну и что?» — подчеркнул Цеков в разговоре с RT.

Аналогичной позиции придерживается и депутат Госдумы РФ Сергей Кривоносов. Однако, по его мнению, необходимо принять соответствующие меры в юридической плоскости.

«Это ошибочное решение, и, конечно, все понимают его политическую подоплёку. При этом правила УЕФА в этом смысле достаточно размытые. Есть комитет, который должен такие вещи поднимать. Думаю, нужно, чтобы специалисты отработали этот вопрос в юридической плоскости. Жаль, что УЕФА принял такое решение... Но сейчас важно, чтобы праздник не был испорчен, то есть не обращать на это внимание, пока не закончится Евро. Но в дальнейшем стоит принять меры, возможно, внести какие-то поправки в регламент, чтобы подобной политизации спорта больше не происходило», — заявил Кривоносов.

В свою очередь, почётный президент РФС Вячеслав Колосков призвал организацию публично объяснить своё решение.

«Для меня это решение абсолютно необъяснимо, они ссылаются на правила, но не цитируют их. Когда я был в исполкомах УЕФА и ФИФА, то там был регламент по экипировке. Может, регламент поменялся, но изображение такой карты, конечно, можно считать политическим изображением. А как иначе? Политический подтекст просматривается чётко, это провокация в расчёте на нашу реакцию», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв также согласился с позицией, что действия украинской стороны стоит трактовать как провокацию.

«Это как укус комара — неприятно кусает, но ничего страшного из-за этого не случится... Люди, которым интересен футбол, идут на стадион не ради политических лозунгов, а ради получения удовольствия от спортивного мероприятия. Они будут радоваться чемпионату Европы, проведённому на территории РФ», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, в Кремле отметили, что разжигать ненависть между русским и украинским народами не стоит.

«Спорт есть спорт, и уж по крайней мере нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами, мы всегда были против этого, и, наоборот, мы убеждены в том, что мы — два родственных народа. И по крайней мере в нашей стране украинцы — всегда желанные гости», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что включением националистических лозунгов возмутились не только в России, но и во Франции. Так, вопреки заявлениям УАФ о том, что новая форма вызвала одобрение во всём мире, о неприемлемости совмещения политики и спорта заявили читатели издания Le Figaro.