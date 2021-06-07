«Для них спорт и политика — единое целое»: в РФ осудили решение УЕФА утвердить форму сборной Украины с силуэтом Крыма

Короткая ссылка
Полина Стаменкович
В УЕФА утвердили дизайн формы сборной Украины по футболу на Евро-2020. По словам представителей организации, она соответствует действующим правилам. В России раскритиковали наличие на футболках очертаний Украины с «включённым» Крымом, а также националистических лозунгов. В Совфеде и Госдуме отметили, что УЕФА смешали спорт и политику, однако российской стороне не стоит поддаваться на провокацию Киева.
«Для них спорт и политика — единое целое»: в РФ осудили решение УЕФА утвердить форму сборной Украины с силуэтом Крыма
  • © REUTERS / Gleb Garanich

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что экипировки всех национальных команд, включая украинскую, были утверждены. Таким образом, УЕФА одобрил дизайн футболок, на которых изображён силуэт Украины со «включённым» в состав страны Крымом, а также с националистическим лозунгом.

«Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», — заявили представители УЕФА в ответ на запрос RT.

Дизайн формы сборной Украины для стартующего 11 июня чемпионата Европы по футболу был представлен накануне. На лицевой части футболок нанесены очертания государственной границы, в которые «включены» самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики, а также полуостров Крым. Кроме того, на них присутствуют националистические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Позднее в Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявили, что юридический департамент организации консультировался с соответствующими службами УЕФА при разработке изображений и надписей на экипировке: «Форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на её использование абсолютно беспочвенны».

Сразу после воскресной презентации дизайна его раскритиковали в России, а некоторые потребовали подать протест в УЕФА и предположили, что союз не одобрит подобную символику. Таким образом, комментарий УЕФА вызвал недоумение.

Также по теме
«Очевидное политическое заявление»: как в РФ отреагировали на дизайн формы сборной Украины по футболу с силуэтом Крыма
На Украине продемонстрировали дизайн формы, в которой сборная страны по футболу планирует сыграть на чемпионате Европы — 2020. На ней...

Так, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что действия организации противоречат их собственным убеждениям. В то же время, по его мнению, российской стороне не стоит реагировать на провокацию.

«Подтверждение, что для европейских стран спорт и политика являются единым целым, несмотря на все заявления. Они идут на поводу у неких политических решений и соображений со стороны Украины. Безусловно, это провокация. Но, знаете, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Сколько ни рисуй подобных карт, это никак не приблизит Крым к Украине. Это просто показывает низкий уровень украинских футболистов, по крайней мере тех, кто ими руководит. Всё это выглядит смешно. Ну нарисовали, ну и что?» — подчеркнул Цеков в разговоре с RT.

Аналогичной позиции придерживается и депутат Госдумы РФ Сергей Кривоносов. Однако, по его мнению, необходимо принять соответствующие меры в юридической плоскости.

«Это ошибочное решение, и, конечно, все понимают его политическую подоплёку. При этом правила УЕФА в этом смысле достаточно размытые. Есть комитет, который должен такие вещи поднимать. Думаю, нужно, чтобы специалисты отработали этот вопрос в юридической плоскости. Жаль, что УЕФА принял такое решение... Но сейчас важно, чтобы праздник не был испорчен, то есть не обращать на это внимание, пока не закончится Евро. Но в дальнейшем стоит принять меры, возможно, внести какие-то поправки в регламент, чтобы подобной политизации спорта больше не происходило», — заявил Кривоносов.

В свою очередь, почётный президент РФС Вячеслав Колосков призвал организацию публично объяснить своё решение.

«Для меня это решение абсолютно необъяснимо, они ссылаются на правила, но не цитируют их. Когда я был в исполкомах УЕФА и ФИФА, то там был регламент по экипировке. Может, регламент поменялся, но изображение такой карты, конечно, можно считать политическим изображением. А как иначе? Политический подтекст просматривается чётко, это провокация в расчёте на нашу реакцию», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Также по теме
Давид Трезеге на церемонии представления кубка Европы по футболу в Санкт-Петербурге «У русских много желания показать себя»: Трезеге о ЧМ-2018 и Евро-2020, карьере Роналду и советах сыну
Чемпионат мира по футболу 2018 года остался в памяти болельщиков как настоящий праздник. Об этом в интервью RT France заявил...

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв также согласился с позицией, что действия украинской стороны стоит трактовать как провокацию.

«Это как укус комара — неприятно кусает, но ничего страшного из-за этого не случится... Люди, которым интересен футбол, идут на стадион не ради политических лозунгов, а ради получения удовольствия от спортивного мероприятия. Они будут радоваться чемпионату Европы, проведённому на территории РФ», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, в Кремле отметили, что разжигать ненависть между русским и украинским народами не стоит.

«Спорт есть спорт, и уж по крайней мере нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами, мы всегда были против этого, и, наоборот, мы убеждены в том, что мы — два родственных народа. И по крайней мере в нашей стране украинцы — всегда желанные гости», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что включением националистических лозунгов возмутились не только в России, но и во Франции. Так, вопреки заявлениям УАФ о том, что новая форма вызвала одобрение во всём мире, о неприемлемости совмещения политики и спорта заявили читатели издания Le Figaro. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить