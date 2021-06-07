Кривоносов высказался о решении УЕФА по форме сборной Украины

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволить сборной Украины выступать на грядущем чемпионате Европы по футболу в экипировке с изображением страны, на которой присутствует Крым.

«Это ошибочное решение и, конечно, все понимают его политическую подоплёку. При этом правила УЕФА в этом смысле достаточно размытые. Есть комитет, который должен такие вещи поднимать. Думаю, нужно, чтобы специалисты отработали этот вопрос в юридической плоскости. Жаль, что УЕФА принял такое решение. Можно предположить, что на союз повлияли финансирующие его американские корпорации. Но сейчас важно, чтобы праздник не был испорчен, то есть не обращать на это внимание, пока не закончится Евро. Но в дальнейшем стоит принять меры, возможно, внести какие-то поправки в регламент, чтобы подобной политизации спорта больше не происходило», — сказал Кривоносов RT.

Ранее Уткин высказался о ситуации вокруг формы сборной Украины для Евро-2020.