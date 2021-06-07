Уткин высказался о ситуации вокруг формы сборной Украины для Евро-2020

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о ситуации вокруг формы сборной Украины по футболу для чемпионата Европы — 2020.

«Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны — участницы чемпионата Европы. УЕФА и ФИФА зеркалят точку зрения на это ООН, которая признаёт Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Комментатор отметил, что ему лично абсолютно безразлично, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской.

«На которой, напомню, изначально — на официальной презентации — флаг России на рукаве был изображён в перевёрнутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу», — подытожил Уткин.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Ранее депутат Лебедев заявил, что не видит политизированности в решении УЕФА по форме сборной Украины.