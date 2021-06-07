Депутат Лебедев не видит политизированности в решении УЕФА по форме сборной Украины

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Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что форма сборной Украины для участия в чемпионате Европы — 2020 соответствует правилам организации.
Депутат Лебедев не видит политизированности в решении УЕФА по форме сборной Украины
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Я не вижу в этом вопросе никакой политизированности либо русофобии со стороны УЕФА. Для утверждения футбольной формы у них существуют определённые критерии, которые, скорее всего, связаны с внешним видом формы — длина рукава и так далее. Что касается изображения: если оно не носит открыто выраженный противозаконный характер, то его можно не запрещать. Украина нанесла малозаметный значок карты своей страны, которая юридически не нарушает никаких норм и правил», — приводит слова Лебедева Sport24.

Он отметил, что следует меньше времени уделять этой ситуации, а больше думать о сборной России и поддерживать команду.

«Если Россия встретится с Украиной в плей-офф — это будет отлично. Никакого политического шоу не будет, если люди не будут эту тему раздувать, а тупые на голову политики не начнут эту тему раскачивать. А то у нас любят глупые лозунги делать. Россия — Украина — это будет прекрасный матч, украшение чемпионата Европы», — добавил Лебедев.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Ранее сообщалось, что Светлана Журова раскритиковала позицию УЕФА по форме сборной Украины для Евро-2020.

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