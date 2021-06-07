Журова раскритиковала позицию УЕФА по форме сборной Украины для Евро-2020

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что форма сборной Украины для участия в чемпионате Европы — 2020 соответствует правилам организации.
Журова раскритиковала позицию УЕФА по форме сборной Украины для Евро-2020
  • Reuters

«В моём понимании, это недопустимо. Для них, видимо, это не так. Понятно, что в УЕФА живут немного другими реалиями и считают, что политика может быть замешана в спорт. Допускаю, что в других международных федерациях такого быть не могло. Тот же МОК особенно трепетно относится к таким моментам. Я надеялась, что УЕФА будет вне политики. Мы не знаем, какими рычагами на них давили и какой прессинг на них оказывали. Если откинуть это давление, то здравый смысл бы восторжествовал», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что подобные явления могут отвлекать болельщиков от спортивной составляющей соревнований.

«Для меня, как для болельщика, важно, чтобы меня ничего не отвлекало от спорта. Я должна думать о футболе, а не о политике. Такими акциями отвлекают от спорта. Все должны быть сосредоточены именно на спорте. Это праздник футбола, а его используют для других целей», — добавила Журова.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Ранее в УЕФА заявили, что форма сборной Украины для участия в Евро-2020 соответствует правилам организации.

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